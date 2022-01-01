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Компрессор поршневой P.I.T. PAC24-C, 1.5 кВт
9 175 ₽
Компрессоры
  • Персональная скидка
Компрессор поршневой P.I.T. PAC24-C, 1.5 кВт
Арт. О00000026677
Компрессор поршневой P.I.T. PAC24-C, 1.5 кВт
Компрессор поршневой P.I.T. PAC24-C, 1.5 кВт
Компрессор поршневой P.I.T. PAC24-C, 1.5 кВт
Компрессор поршневой P.I.T. PAC24-C, 1.5 кВт
Компрессор поршневой P.I.T. PAC24-C, 1.5 кВт
  • Персональная скидка
Компрессор поршневой P.I.T. PAC24-C, 1.5 кВт
Компрессор поршневой P.I.T. PAC24-C, 1.5 кВт
Компрессор поршневой P.I.T. PAC24-C, 1.5 кВт
Компрессор поршневой P.I.T. PAC24-C, 1.5 кВт
Компрессор поршневой P.I.T. PAC24-C, 1.5 кВт

Компрессор поршневой P.I.T. PAC24-C, 1.5 кВт

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9 175 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 615 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 550 ₽
Арт. О00000026677

Характеристики

Производитель
P.I.T.
Страна производства
Китай
Родина бренда
Китай
Защита двигателя от перегрева
Нет
Особенности
рукоятка для переноски, манометр, большие колеса
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
9 175 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 615 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 550 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
  • Компрессор P.I.T. PAC24-C с электрическим типом двигателя подходит для использования в быту, а также в автосервисах, гаражах, мастерских. Агрегат применяется для нагнетания воздуха для подкачки шин, распыления краски и работы с пневмоинструментами. Эта модель имеет колёса и рукоятку для удобства перемещения. Компрессор отличается ударопрочным и износостойким корпусом, надёжностью и долговечностью

    Преимущества

    • Компрессор P.I.T. PAC24-C имеет долгий срок службы
    • Подходит для бытового и профессионального применения
    • Качественное исполнение
    • Прочная конструкция защищает агрегат от повреждений
    • Не требует сложного технического обслуживания
    • Простота применения