Компрессор поршневой P.I.T. PAC24-C, 1.5 кВт

Преимущества

Компрессор P.I.T. PAC24-C имеет долгий срок службы

Подходит для бытового и профессионального применения

Качественное исполнение

Прочная конструкция защищает агрегат от повреждений

Не требует сложного технического обслуживания

Простота применения

Компрессор P.I.T. PAC24-C с электрическим типом двигателя подходит для использования в быту, а также в автосервисах, гаражах, мастерских. Агрегат применяется для нагнетания воздуха для подкачки шин, распыления краски и работы с пневмоинструментами. Эта модель имеет колёса и рукоятку для удобства перемещения. Компрессор отличается ударопрочным и износостойким корпусом, надёжностью и долговечностью