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Компрессор поршневой P.I.T. PAC24-C, 1.5 кВт
Арт. О00000026677
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Китай
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Защита двигателя от перегрева
|Нет
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Особенности
|рукоятка для переноски, манометр, большие колеса
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- Компрессор P.I.T. PAC24-C с электрическим типом двигателя подходит для использования в быту, а также в автосервисах, гаражах, мастерских. Агрегат применяется для нагнетания воздуха для подкачки шин, распыления краски и работы с пневмоинструментами. Эта модель имеет колёса и рукоятку для удобства перемещения. Компрессор отличается ударопрочным и износостойким корпусом, надёжностью и долговечностью
Преимущества
- Компрессор P.I.T. PAC24-C имеет долгий срок службы
- Подходит для бытового и профессионального применения
- Качественное исполнение
- Прочная конструкция защищает агрегат от повреждений
- Не требует сложного технического обслуживания
- Простота применения