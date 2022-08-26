Преимущества

Красный цвет лазера

Маятниковый механизм P.I.T. PLE-2A на японских подшипниках

Рабочий диапазон измерения до 15 м

Непрерывная работа до 8 часов благодаря экономному расходу энергии

Степень защиты от пыли и влаги - IP54

Простота применения

Включение и разблокировка одной кнопкой

Лазерный уровень P.I.T. PLE-2A используется в строительстве для получения проекции вертикальной и горизонтальной линий. Широко применяется в строительных работах: во время закладки фундамента, возведения стен или оклейки обоев, установки подвесных потолков, перегородок, дверных коробок, окон и других ремонтных работах. Есть автоматическое выравнивание (лазер начинает мигать, если угол наклона превышает 4 градуса).