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Лазерный уровень P.I.T. PLE-2A
5.0
1
Найти аналог
Лазерные уровни (нивелиры)
    Лазерный уровень P.I.T. PLE-2A
    Арт. О00000026682
    5.0
    1
    Лазерный уровень P.I.T. PLE-2A
    Лазерный уровень P.I.T. PLE-2A
    Лазерный уровень P.I.T. PLE-2A
    Лазерный уровень P.I.T. PLE-2A
    Лазерный уровень P.I.T. PLE-2A
      Лазерный уровень P.I.T. PLE-2A
      Лазерный уровень P.I.T. PLE-2A
      Лазерный уровень P.I.T. PLE-2A
      Лазерный уровень P.I.T. PLE-2A
      Лазерный уровень P.I.T. PLE-2A

      Лазерный уровень P.I.T. PLE-2A

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000026682
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		P.I.T.
      Габариты, мм
      		138x125x80
      Степень защиты
      		IP 54
      Макс. рабочая температура, °С
      		50
      Мин. рабочая температура, °С
      		-10
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии

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      • Персональная скидка
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Лазерный уровень P.I.T. PLE-2A используется в строительстве для получения проекции вертикальной и горизонтальной линий. Широко применяется в строительных работах: во время закладки фундамента, возведения стен или оклейки обоев, установки подвесных потолков, перегородок, дверных коробок, окон и других ремонтных работах. Есть автоматическое выравнивание (лазер начинает мигать, если угол наклона превышает 4 градуса).

        Преимущества

        • Красный цвет лазера
        • Маятниковый механизм P.I.T. PLE-2A на японских подшипниках
        • Рабочий диапазон измерения до 15 м
        • Непрерывная работа до 8 часов благодаря экономному расходу энергии
        • Степень защиты от пыли и влаги - IP54
        • Простота применения
        • Включение и разблокировка одной кнопкой