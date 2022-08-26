Лазерный уровень P.I.T. PLE-2A
Арт. О00000026682
Характеристики
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Производитель
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Габариты, мм
|138x125x80
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Степень защиты
|IP 54
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Макс. рабочая температура, °С
|50
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Мин. рабочая температура, °С
|-10
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- Лазерный уровень P.I.T. PLE-2A используется в строительстве для получения проекции вертикальной и горизонтальной линий. Широко применяется в строительных работах: во время закладки фундамента, возведения стен или оклейки обоев, установки подвесных потолков, перегородок, дверных коробок, окон и других ремонтных работах. Есть автоматическое выравнивание (лазер начинает мигать, если угол наклона превышает 4 градуса).
Преимущества
- Красный цвет лазера
- Маятниковый механизм P.I.T. PLE-2A на японских подшипниках
- Рабочий диапазон измерения до 15 м
- Непрерывная работа до 8 часов благодаря экономному расходу энергии
- Степень защиты от пыли и влаги - IP54
- Простота применения
- Включение и разблокировка одной кнопкой