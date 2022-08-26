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Лазерный уровень P.I.T. PLE-2B
5.0
1
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Лазерные уровни (нивелиры)
    Лазерный уровень P.I.T. PLE-2B
    Арт. О00000026683
    5.0
    1
    Лазерный уровень P.I.T. PLE-2B
    Лазерный уровень P.I.T. PLE-2B
    Лазерный уровень P.I.T. PLE-2B
    Лазерный уровень P.I.T. PLE-2B
    Лазерный уровень P.I.T. PLE-2B
    Лазерный уровень P.I.T. PLE-2B
      Лазерный уровень P.I.T. PLE-2B
      Лазерный уровень P.I.T. PLE-2B
      Лазерный уровень P.I.T. PLE-2B
      Лазерный уровень P.I.T. PLE-2B
      Лазерный уровень P.I.T. PLE-2B
      Лазерный уровень P.I.T. PLE-2B

      Лазерный уровень P.I.T. PLE-2B

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000026683
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		P.I.T.
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Китай
      Габариты, мм
      		138x125x80
      Степень защиты
      		IP 54
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Лазерный уровень P.I.T. PLE-2B - удобная модель для быстрого построения линий.
        Благодаря удобной конструкции, нивелир работает в ограниченном пространстве и позволяет работать без посторонней помощи.
        Широко применяется в строительных работах: во время закладки фундамента, возведения стен или оклейки обоев, установки подвесных потолков, перегородок, дверных коробок, окон и других ремонтных работах.

        Преимущества

        • Зеленый цвет лазера P.I.T. PLE-2B не оставляет следов на поверхности
        • Маятниковый механизм на японских подшипниках
        • Рабочий диапазон измерения до 30 м
        • Непрерывная работа, благодаря экономному расходу энергии
        • Степень защиты от пыли и влаги - IP54
        • Простота применения
        • Включение и разблокировка одной кнопкой