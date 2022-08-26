Лазерный уровень P.I.T. PLE-2B
Арт. О00000026683
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Китай
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Габариты, мм
|138x125x80
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Степень защиты
|IP 54
- Лазерный уровень P.I.T. PLE-2B - удобная модель для быстрого построения линий.
Благодаря удобной конструкции, нивелир работает в ограниченном пространстве и позволяет работать без посторонней помощи.
Широко применяется в строительных работах: во время закладки фундамента, возведения стен или оклейки обоев, установки подвесных потолков, перегородок, дверных коробок, окон и других ремонтных работах.
Преимущества
- Зеленый цвет лазера P.I.T. PLE-2B не оставляет следов на поверхности
- Маятниковый механизм на японских подшипниках
- Рабочий диапазон измерения до 30 м
- Непрерывная работа, благодаря экономному расходу энергии
- Степень защиты от пыли и влаги - IP54
- Простота применения
- Включение и разблокировка одной кнопкой