Преимущества

Зеленый цвет лазера P.I.T. PLE-2B не оставляет следов на поверхности

Маятниковый механизм на японских подшипниках

Рабочий диапазон измерения до 30 м

Непрерывная работа, благодаря экономному расходу энергии

Степень защиты от пыли и влаги - IP54

Простота применения

Включение и разблокировка одной кнопкой

Лазерный уровень P.I.T. PLE-2B - удобная модель для быстрого построения линий.Благодаря удобной конструкции, нивелир работает в ограниченном пространстве и позволяет работать без посторонней помощи.Широко применяется в строительных работах: во время закладки фундамента, возведения стен или оклейки обоев, установки подвесных потолков, перегородок, дверных коробок, окон и других ремонтных работах.