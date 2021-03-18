Электрический лобзик P.I.T. PST70-C МАСТЕР, 700 Вт
Арт. О00000026685
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Китай
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Число ходов, ход/мин
|3000
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Наличие подсветки
|Нет
- Электрический лобзик P.I.T. PST70-C МАСТЕР, 700 Вт предназначен для прямых и искривленных пропилов. Имеет штампованную подошву. Регулировка скорости позволяет подобрать оптимальный рабочий режим. Для поддержания чистого рабочего места предусмотрена возможность подключения к пылесосу. Функция маятникового хода способствует увеличению скорости пропила. Удобная скобовидная рукоятка обеспечивает надежный захват инструмента во время работы.
Преимущества
- Эффективное пылеудаление с возможностью подключения пылесоса
- Двойная изоляция P.I.T. МАСТЕР PST70-C
- Клавиша самоблокировки - для удобства продолжительной работы
- Маятниковый ход
- Регулировка скорости
- Защитный щиток для безопасной работы пользователя
- Регулировка подошвы для распила под углом (0-45° в обе стороны)