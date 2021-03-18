Преимущества

Эффективное пылеудаление с возможностью подключения пылесоса

Двойная изоляция P.I.T. МАСТЕР PST70-C

Клавиша самоблокировки - для удобства продолжительной работы

Маятниковый ход

Регулировка скорости

Защитный щиток для безопасной работы пользователя

Регулировка подошвы для распила под углом (0-45° в обе стороны)

Электрический лобзик P.I.T. PST70-C МАСТЕР, 700 Вт предназначен для прямых и искривленных пропилов. Имеет штампованную подошву. Регулировка скорости позволяет подобрать оптимальный рабочий режим. Для поддержания чистого рабочего места предусмотрена возможность подключения к пылесосу. Функция маятникового хода способствует увеличению скорости пропила. Удобная скобовидная рукоятка обеспечивает надежный захват инструмента во время работы.