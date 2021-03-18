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Электрический лобзик P.I.T. PST70-C МАСТЕР, 700 Вт
4.0
1
Найти аналог
Сетевые лобзики
    Электрический лобзик P.I.T. PST70-C МАСТЕР, 700 Вт
    Арт. О00000026685
    4.0
    1
    Электрический лобзик P.I.T. PST70-C МАСТЕР, 700 Вт
    Электрический лобзик P.I.T. PST70-C МАСТЕР, 700 Вт
      Электрический лобзик P.I.T. PST70-C МАСТЕР, 700 Вт
      Электрический лобзик P.I.T. PST70-C МАСТЕР, 700 Вт

      Электрический лобзик P.I.T. PST70-C МАСТЕР, 700 Вт

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000026685
      4.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		P.I.T.
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Китай
      Число ходов, ход/мин
      		3000
      Наличие подсветки
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Электрический лобзик P.I.T. PST70-C МАСТЕР, 700 Вт предназначен для прямых и искривленных пропилов. Имеет штампованную подошву. Регулировка скорости позволяет подобрать оптимальный рабочий режим. Для поддержания чистого рабочего места предусмотрена возможность подключения к пылесосу. Функция маятникового хода способствует увеличению скорости пропила. Удобная скобовидная рукоятка обеспечивает надежный захват инструмента во время работы.

        Преимущества

        • Эффективное пылеудаление с возможностью подключения пылесоса
        • Двойная изоляция P.I.T. МАСТЕР PST70-C
        • Клавиша самоблокировки - для удобства продолжительной работы
        • Маятниковый ход
        • Регулировка скорости
        • Защитный щиток для безопасной работы пользователя
        • Регулировка подошвы для распила под углом (0-45° в обе стороны)