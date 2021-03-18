Преимущества

Независимость от заряда батареи и, соответственно, большая производительность без простоев для зарядки

Литая подошва

Надежный электродвигатель с мощностью 700 Вт

Глубина пропила в древесине до 70 мм

Регулировка оборотов в диапазоне 0-3000 ход/мин

Три ступени маятникового хода - для эффективной работы

Удобный эргономичный дизайн

Малые размеры и вес для комфортной работы

Низкий уровень вибрации Лобзик P.I.T. PST70-C1

Электрический лобзик P.I.T. PST70-C1 подходит для пиления различных материалов. Пригодится как для домашнего, так и для профессионального использования. Имеет обновленный дизайн, улучшенную эргономику и долгий срок службы. Оснащен маятниковым ходом для ускорения пиления.