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Электрический лобзик P.I.T. PST70-C1
4.0
1
Найти аналог
Сетевые лобзики
    Электрический лобзик P.I.T. PST70-C1
    Арт. О00000026749
    4.0
    1
    Электрический лобзик P.I.T. PST70-C1

      Электрический лобзик P.I.T. PST70-C1

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000026749
      4.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		P.I.T.
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Китай
      Число ходов, ход/мин
      		3000
      Наличие подсветки
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Электрический лобзик P.I.T. PST70-C1 подходит для пиления различных материалов. Пригодится как для домашнего, так и для профессионального использования. Имеет обновленный дизайн, улучшенную эргономику и долгий срок службы. Оснащен маятниковым ходом для ускорения пиления.

        Преимущества

        • Независимость от заряда батареи и, соответственно, большая производительность без простоев для зарядки
        • Литая подошва 
        • Надежный электродвигатель с мощностью 700 Вт
        • Глубина пропила в древесине до 70 мм
        • Регулировка оборотов в диапазоне 0-3000 ход/мин
        • Три ступени маятникового хода - для эффективной работы
        • Удобный эргономичный дизайн
        • Малые размеры и вес для комфортной работы
        • Низкий уровень вибрации Лобзик  P.I.T. PST70-C1