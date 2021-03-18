Электрический лобзик P.I.T. PST70-C1
Арт. О00000026749
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Китай
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Число ходов, ход/мин
|3000
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Наличие подсветки
|Нет
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- Электрический лобзик P.I.T. PST70-C1 подходит для пиления различных материалов. Пригодится как для домашнего, так и для профессионального использования. Имеет обновленный дизайн, улучшенную эргономику и долгий срок службы. Оснащен маятниковым ходом для ускорения пиления.
Преимущества
- Независимость от заряда батареи и, соответственно, большая производительность без простоев для зарядки
- Литая подошва
- Надежный электродвигатель с мощностью 700 Вт
- Глубина пропила в древесине до 70 мм
- Регулировка оборотов в диапазоне 0-3000 ход/мин
- Три ступени маятникового хода - для эффективной работы
- Удобный эргономичный дизайн
- Малые размеры и вес для комфортной работы
- Низкий уровень вибрации Лобзик P.I.T. PST70-C1