- Персональная скидка
Электрический лобзик P.I.T. PST90-C МАСТЕР, 850 Вт
Арт. О00000026686
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Китай
|
Число ходов, ход/мин
|2800
|
Наличие подсветки
|Нет
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
- Электрический лобзик P.I.T. PST90-C МАСТЕР, 850 Вт служит для пиления древесины, древесных материалов и пластика. Имеет регулятор маятникового хода, регулятор скорости, что позволяет подобрать оптимальный режим работы. Комплектуется параллельным упором, благодаря которому инструмент может использоваться для кругового пиления. Для поддержания чистого рабочего места стружка собирается с помощью пылесоса.
Преимущества
- Система пылеотсоса и обдува
- Быстрозажимное крепление пильного полотна
- Двойная изоляция P.I.T. МАСТЕР PST90-C
- Клавиша самоблокировки - для удобства продолжительной работы
- Маятниковый ход
- Регулировка скорости
- Регулировка подошвы для распила под углом (0-45° в обе стороны)