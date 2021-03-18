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Электрический лобзик P.I.T. PST90-C МАСТЕР, 850 Вт
3.5
8
3 650 ₽
Сетевые лобзики
  • Персональная скидка
Электрический лобзик P.I.T. PST90-C МАСТЕР, 850 Вт
Арт. О00000026686
3.5
8
Электрический лобзик P.I.T. PST90-C МАСТЕР, 850 Вт
Электрический лобзик P.I.T. PST90-C МАСТЕР, 850 Вт
  • Персональная скидка
Электрический лобзик P.I.T. PST90-C МАСТЕР, 850 Вт
Электрический лобзик P.I.T. PST90-C МАСТЕР, 850 Вт

Электрический лобзик P.I.T. PST90-C МАСТЕР, 850 Вт

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3 650 ₽
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    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
Арт. О00000026686
3.5
8

Характеристики

Производитель
P.I.T.
Страна производства
Китай
Родина бренда
Китай
Число ходов, ход/мин
2800
Наличие подсветки
Нет
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
3 650 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Электрический лобзик P.I.T. PST90-C МАСТЕР, 850 Вт служит для пиления древесины, древесных материалов и пластика. Имеет регулятор маятникового хода, регулятор скорости, что позволяет подобрать оптимальный режим работы. Комплектуется параллельным упором, благодаря которому инструмент может использоваться для кругового пиления. Для поддержания чистого рабочего места стружка собирается с помощью пылесоса.

    Преимущества

    • Система пылеотсоса и обдува
    • Быстрозажимное крепление пильного полотна
    • Двойная изоляция P.I.T. МАСТЕР PST90-C
    • Клавиша самоблокировки - для удобства продолжительной работы
    • Маятниковый ход
    • Регулировка скорости
    • Регулировка подошвы для распила под углом (0-45° в обе стороны)