Преимущества

Система пылеотсоса и обдува

Быстрозажимное крепление пильного полотна

Двойная изоляция P.I.T. МАСТЕР PST90-C

Клавиша самоблокировки - для удобства продолжительной работы

Маятниковый ход

Регулировка скорости

Регулировка подошвы для распила под углом (0-45° в обе стороны)

Электрический лобзик P.I.T. PST90-C МАСТЕР, 850 Вт служит для пиления древесины, древесных материалов и пластика. Имеет регулятор маятникового хода, регулятор скорости, что позволяет подобрать оптимальный режим работы. Комплектуется параллельным упором, благодаря которому инструмент может использоваться для кругового пиления. Для поддержания чистого рабочего места стружка собирается с помощью пылесоса.