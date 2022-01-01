Набор ручного инструмента P.I.T MaxPiler MXT-82-SET, 82 предмета. Универсальный набор ручного инструмента – надежный помощник как в быту, так и в профессиональной сфере.

Преимущества

Инструменты изготовлены из прочной хром, ванадиевой стали

Поставляются в пластиковом кейсе для удобства хранения и транспортировки



