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Набор ручного инструмента P.I.T. MaxPiler MXT-94-SET, 94 предмета
4 604 ₽
Наборы бит и головок torx
    Набор ручного инструмента P.I.T. MaxPiler MXT-94-SET, 94 предмета
    Арт. О00000027084
    Набор ручного инструмента P.I.T. MaxPiler MXT-94-SET, 94 предмета
    Набор ручного инструмента P.I.T. MaxPiler MXT-94-SET, 94 предмета
      Набор ручного инструмента P.I.T. MaxPiler MXT-94-SET, 94 предмета
      Набор ручного инструмента P.I.T. MaxPiler MXT-94-SET, 94 предмета

      Набор ручного инструмента P.I.T. MaxPiler MXT-94-SET, 94 предмета

      4 604 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 260 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000027084

      Характеристики

      Производитель
      		P.I.T.
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Китай
      Вес, кг
      		7
      Класс товара
      		профессиональный
      Все характеристики
      4 604 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 260 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Набор ручного инструмента MaxPiler MXT-94-SET, 94 предмета. Универсальный набор ручного инструмента – надежный помощник как в быту, так и в профессиональной сфере.

        Преимущества

        • Инструменты изготовлены из прочной хром-ванадиевой стали
        • Поставляются в пластиковом кейсе для удобства хранения и транспортировки