Набор ручного инструмента P.I.T. MaxPiler MXT-94-SET, 94 предмета
Арт. О00000027084
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Китай
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Вес, кг
|7
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Класс товара
|профессиональный
С этим товаром смотрят
- Набор ручного инструмента MaxPiler MXT-94-SET, 94 предмета. Универсальный набор ручного инструмента – надежный помощник как в быту, так и в профессиональной сфере.
Преимущества
- Инструменты изготовлены из прочной хром-ванадиевой стали
- Поставляются в пластиковом кейсе для удобства хранения и транспортировки