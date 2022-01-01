Мойка высокого давления для машины P.I.T. PHP120-C, 1500 Вт

Мойка высокого давления P.I.T. PHP120-C отличается простотой использования и обслуживания. Используется для очистки велосипедов и садового инвентаря. На корпусе предусмотрен держатель для пистолета, что упрощает хранение модели. Агрегат легко транспортировать благодаря ручке на корпусе.

Преимущества