Мойка высокого давления для машины P.I.T. PHP120-C, 1500 Вт

Мойка высокого давления P.I.T. PHP120-C
Арт. О00000026687
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Китай
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Вес, кг
|6.3
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Габариты, мм
|300x250x400
- Мойка высокого давления P.I.T. PHP120-C отличается простотой использования и обслуживания. Используется для очистки велосипедов и садового инвентаря. На корпусе предусмотрен держатель для пистолета, что упрощает хранение модели. Агрегат легко транспортировать благодаря ручке на корпусе.
Преимущества
- Пистолет имеет удобную эргономичную форму, что обеспечивает комфортную работу оператора
- Транспортировочная ручка облегчает переноску P.I.T. PHP120-C
- Работает от сети 220 В
- Корпус выполнен из прочного пластика, что снижает вес изделия