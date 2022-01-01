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Мойка высокого давления P.I.T. PHP140-C, 2100 Вт
7 590 ₽
9 300 ₽
Электрические мойки высокого давления
    Мойка высокого давления P.I.T. PHP140-C, 2100 Вт
    Арт. О00000026689
    Мойка высокого давления P.I.T. PHP140-C, 2100 Вт
    Мойка высокого давления P.I.T. PHP140-C, 2100 Вт
    Мойка высокого давления P.I.T. PHP140-C, 2100 Вт
      Мойка высокого давления P.I.T. PHP140-C, 2100 Вт
      Мойка высокого давления P.I.T. PHP140-C, 2100 Вт
      Мойка высокого давления P.I.T. PHP140-C, 2100 Вт

      Мойка высокого давления P.I.T. PHP140-C, 2100 Вт

      • -1 710 ₽
      7 590 ₽
      9 300 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 440 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000026689

      Характеристики

      Производитель
      		P.I.T.
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Китай
      Вес, кг
      		10.5
      Габариты, мм
      		380x300x570
      Все характеристики
      • -1 710 ₽
      7 590 ₽
      9 300 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 440 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Мойка высокого давления P.I.T. PHP140-C отличается простотой использования и обслуживания. Используется для очистки садовых дорожек и фасадов, внедорожников. На корпусе предусмотрен держатель для пистолета, что упрощает хранение модели. Колеса и ручка служат для легкости перемещения аппарата.

        Преимущества

        • Пистолет имеет удобную эргономичную форму, что обеспечивает комфортную работу оператора
        • Колеса для удобства перемещения с одного места на другое
        • Транспортировочная ручка облегчает переноску P.I.T. PHP140-C
        • Работает от сети 220 В
        • Барабан на корпусе позволяет сматывать шланг
        • Корпус выполнен из прочного пластика, что снижает вес изделия