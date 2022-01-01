Мойка высокого давления P.I.T. PHP140-C, 2100 Вт

Преимущества

Пистолет имеет удобную эргономичную форму, что обеспечивает комфортную работу оператора

Колеса для удобства перемещения с одного места на другое

Транспортировочная ручка облегчает переноску P.I.T. PHP140-C

Работает от сети 220 В

Барабан на корпусе позволяет сматывать шланг

Корпус выполнен из прочного пластика, что снижает вес изделия





Мойка высокого давления P.I.T. PHP140-C отличается простотой использования и обслуживания. Используется для очистки садовых дорожек и фасадов, внедорожников. На корпусе предусмотрен держатель для пистолета, что упрощает хранение модели. Колеса и ручка служат для легкости перемещения аппарата.