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Отбойный молоток P.I.T. GSH25-C МАСТЕР, 1500 Вт
9 999 ₽
11 665 ₽
Отбойные молотки SDS-Max
  • Персональная скидка
Отбойный молоток P.I.T. GSH25-C МАСТЕР, 1500 Вт
Арт. О00000026690
Отбойный молоток P.I.T. GSH25-C МАСТЕР, 1500 Вт
Отбойный молоток P.I.T. GSH25-C МАСТЕР, 1500 Вт
Отбойный молоток P.I.T. GSH25-C МАСТЕР, 1500 Вт
Отбойный молоток P.I.T. GSH25-C МАСТЕР, 1500 Вт
Отбойный молоток P.I.T. GSH25-C МАСТЕР, 1500 Вт
  • Персональная скидка
Отбойный молоток P.I.T. GSH25-C МАСТЕР, 1500 Вт
Отбойный молоток P.I.T. GSH25-C МАСТЕР, 1500 Вт
Отбойный молоток P.I.T. GSH25-C МАСТЕР, 1500 Вт
Отбойный молоток P.I.T. GSH25-C МАСТЕР, 1500 Вт
Отбойный молоток P.I.T. GSH25-C МАСТЕР, 1500 Вт

Отбойный молоток P.I.T. GSH25-C МАСТЕР, 1500 Вт

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  • -1 666 ₽
9 999 ₽
11 665 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 8 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 9 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 350 ₽
  • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
Арт. О00000026690

Характеристики

Производитель
P.I.T.
Страна производства
Китай
Родина бренда
Китай
Вес, кг
5.5
Напряжение сети, В
220
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
  • -1 666 ₽
9 999 ₽
11 665 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 8 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 9 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 350 ₽
  • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Отбойный молоток P.I.T. GSH25-C предназначен для демонтажных работ. Патрон SDS-max обеспечивает надежную фиксацию и быструю замену рабочего долота. Комфортная работа оператора обусловлена системой снижения вибрации AVS. Модель поставляется в пластиковом кейсе, обеспечивающем удобство переноски и хранения инструмента.

    Преимущества

    • Мощный двигатель для высокой производительности
    • Большая удобная кнопка выключателя с блокировкой во включенном состоянии
    • Патрон SDS-max обеспечивает надежную фиксацию и быструю замену рабочего долота
    • Антивибрационная технология - для длительной работы без усталости и вреда для здоровья
    • Прорезиненная рукоять способствует для надежного удержания инструмента
    • Удобный кейс решает вопрос хранения и транспортировки P.I.T. GSH25-C 