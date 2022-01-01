Отбойный молоток P.I.T. GSH25-C МАСТЕР, 1500 Вт

Преимущества

Мощный двигатель для высокой производительности

Большая удобная кнопка выключателя с блокировкой во включенном состоянии

Патрон SDS-max обеспечивает надежную фиксацию и быструю замену рабочего долота

Антивибрационная технология - для длительной работы без усталости и вреда для здоровья

Прорезиненная рукоять способствует для надежного удержания инструмента

Удобный кейс решает вопрос хранения и транспортировки P.I.T. GSH25-C

Отбойный молоток P.I.T. GSH25-C предназначен для демонтажных работ. Патрон SDS-max обеспечивает надежную фиксацию и быструю замену рабочего долота. Комфортная работа оператора обусловлена системой снижения вибрации AVS. Модель поставляется в пластиковом кейсе, обеспечивающем удобство переноски и хранения инструмента.