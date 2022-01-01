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Отбойный молоток P.I.T. GSH25-C МАСТЕР, 1500 Вт
Арт. О00000026690
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Китай
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Вес, кг
|5.5
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Напряжение сети, В
|220
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- Отбойный молоток P.I.T. GSH25-C предназначен для демонтажных работ. Патрон SDS-max обеспечивает надежную фиксацию и быструю замену рабочего долота. Комфортная работа оператора обусловлена системой снижения вибрации AVS. Модель поставляется в пластиковом кейсе, обеспечивающем удобство переноски и хранения инструмента.
Преимущества
- Мощный двигатель для высокой производительности
- Большая удобная кнопка выключателя с блокировкой во включенном состоянии
- Патрон SDS-max обеспечивает надежную фиксацию и быструю замену рабочего долота
- Антивибрационная технология - для длительной работы без усталости и вреда для здоровья
- Прорезиненная рукоять способствует для надежного удержания инструмента
- Удобный кейс решает вопрос хранения и транспортировки P.I.T. GSH25-C