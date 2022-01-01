Отбойный молоток P.I.T. GSH65-D СТАНДАРТ,1800 Вт
Арт. О00000029522
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Китай
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Вес, кг
|21
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Напряжение сети, В
|220
- Отбойный молоток P.I.T. GSH65-D СТАНДАРТ подойдет для тяжелых задач. Благодаря силы удара в 45 Дж разрушает бетон, кирпич, грунт, камень твердых пород. Для комфортной работы предусмотрена дополнительная рукоять и эргономичная форма корпуса. Оснащен надежным и мощным двигателем для лучшей производительности. Для удобного хранения и транспортировки предусмотрен металлический чемодан.
Преимущества
- Надежный и мощный двигатель
- Сила удара 45 Дж
- Надежность удержания рабочей оснастки обеспечивает шестигранный патрон
- Корпус редуктора из магниевого сплава - меньший вес изделия и эффективный отвод тепла
- Регулируемая рукоятка для удобной работы
- Металлический чемодан решает вопрос хранения и транспортировки P.I.T. GSH65-D СТАНДАРТ