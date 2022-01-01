Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Отбойный молоток P.I.T. GSH65-D СТАНДАРТ,1800 Вт
12 900 ₽
15 310 ₽
Отбойные молотки с шестигранным патроном
    Отбойный молоток P.I.T. GSH65-D СТАНДАРТ,1800 Вт
    Арт. О00000029522
    Отбойный молоток P.I.T. GSH65-D СТАНДАРТ,1800 Вт
    Отбойный молоток P.I.T. GSH65-D СТАНДАРТ,1800 Вт
    Отбойный молоток P.I.T. GSH65-D СТАНДАРТ,1800 Вт
      Отбойный молоток P.I.T. GSH65-D СТАНДАРТ,1800 Вт
      Отбойный молоток P.I.T. GSH65-D СТАНДАРТ,1800 Вт
      Отбойный молоток P.I.T. GSH65-D СТАНДАРТ,1800 Вт

      Отбойный молоток P.I.T. GSH65-D СТАНДАРТ,1800 Вт

      • -2 410 ₽
      12 900 ₽
      15 310 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 599 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 550 ₽
      Арт. О00000029522

      Характеристики

      Производитель
      		P.I.T.
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Китай
      Вес, кг
      		21
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      • -2 410 ₽
      12 900 ₽
      15 310 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 599 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 550 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Отбойный молоток P.I.T. GSH65-D СТАНДАРТ подойдет для тяжелых задач. Благодаря силы удара в 45 Дж разрушает бетон, кирпич, грунт, камень твердых пород. Для комфортной работы предусмотрена дополнительная рукоять и эргономичная форма корпуса. Оснащен надежным и мощным двигателем для лучшей производительности. Для удобного хранения и транспортировки предусмотрен металлический чемодан.

        Преимущества

        • Надежный и мощный двигатель
        • Сила удара 45 Дж
        • Надежность удержания рабочей оснастки обеспечивает шестигранный патрон
        • Корпус редуктора из магниевого сплава  - меньший вес изделия и эффективный отвод тепла
        • Регулируемая рукоятка для удобной работы
        • Металлический чемодан решает вопрос хранения и транспортировки P.I.T. GSH65-D СТАНДАРТ