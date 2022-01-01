Циркуляционный насос P.I.T. PCP015010-32/6

Преимущества

Три скорости: 93, 67, 46 Вт

Охлаждение и смазка подшипников осуществляется перекачиваемой жидкостью

P.I.T. PCP015010-32/6 не требует специального обслуживания

Тихая работа

Малое энергопотребление

Долгий срок службы

Циркуляционный насос предназначен для обеспечения циркуляции воды в системе отопления. Имеет три скорости, что позволяет оптимизировать работу. Прост и надежен в эксплуатации. Не требует специальных навыков. Благодаря переключателю можно выбрать один из трех режимов работы.