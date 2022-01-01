Циркуляционный насос P.I.T. PCP015032-32/4
Арт. О00000033357
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Китай
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Высокий напор
|Нет
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Для повышения давления
|Да
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- Циркуляционный насос P.I.T. PCP015031-25/4 удобен для использования в центральных отопительных установках. Потребляет мало электроэнергии. Корпус выполнен из чугуна, благодаря чему имеет долгий срок службы. Изделие не требует дополнительного сервисного обслуживания и отличается простотой монтажа.
Преимущества
- Бесшумная работа P.I.T. PCP015031-25/4 не мешает окружающим
- Насос устанавливается непосредственно на трубопроводе
- Малый размер
- Большой срок эксплуатации
- Благодаря небольшому весу, легко переносить
- Сделан из надежного чугуна