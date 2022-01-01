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Дренажный насос P.I.T. PSP015001-400/11, 400 Вт
3 620 ₽
Грязевые и дренажные насосы
  • Персональная скидка
Дренажный насос P.I.T. PSP015001-400/11, 400 Вт
Арт. О00000026695
Дренажный насос P.I.T. PSP015001-400/11, 400 Вт
Дренажный насос P.I.T. PSP015001-400/11, 400 Вт
  • Персональная скидка
Дренажный насос P.I.T. PSP015001-400/11, 400 Вт
Дренажный насос P.I.T. PSP015001-400/11, 400 Вт

Дренажный насос P.I.T. PSP015001-400/11, 400 Вт

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3 620 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
Арт. О00000026695

Характеристики

Производитель
P.I.T.
Страна производства
Китай
Родина бренда
Китай
Трубное соединение, дюйм
внутренняя G1
Соединитель в комплекте
елочка 1
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
3 620 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Дренажный насос P.I.T. PSP015001-400/11 применяется для откачки воды из затопленного подвала, осушения бассейна, для применения в других бытовых целях. Поплавковый выключатель обеспечивает автоматическую работу насоса. За счет высоты подъёма воды в 11 м и длины кабеля в 10 м расширяется зона действия насоса.

    Преимущества

    • Защита от сухого хода
    • Простота использования
    • Рукоятка для перемещения и крепления P.I.T. PSP015001-400/11
    • Переходник для шланга в комплекте