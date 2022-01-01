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Дренажный насос P.I.T. PSP015001-400/11, 400 Вт
Арт. О00000026695
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Китай
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Трубное соединение, дюйм
|внутренняя G1
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Соединитель в комплекте
|елочка 1
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- Дренажный насос P.I.T. PSP015001-400/11 применяется для откачки воды из затопленного подвала, осушения бассейна, для применения в других бытовых целях. Поплавковый выключатель обеспечивает автоматическую работу насоса. За счет высоты подъёма воды в 11 м и длины кабеля в 10 м расширяется зона действия насоса.
Преимущества
- Защита от сухого хода
- Простота использования
- Рукоятка для перемещения и крепления P.I.T. PSP015001-400/11
- Переходник для шланга в комплекте