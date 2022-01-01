Дренажный насос P.I.T. PSP015001-400/11, 400 Вт

Преимущества

Защита от сухого хода

Простота использования

Рукоятка для перемещения и крепления P.I.T. PSP015001-400/11

Переходник для шланга в комплекте

Дренажный насос P.I.T. PSP015001-400/11 применяется для откачки воды из затопленного подвала, осушения бассейна, для применения в других бытовых целях. Поплавковый выключатель обеспечивает автоматическую работу насоса. За счет высоты подъёма воды в 11 м и длины кабеля в 10 м расширяется зона действия насоса.