Дренажный насос P.I.T. PSP015006-1100/11, 1100 Вт
Арт. О00000029831
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Китай
|
Трубное соединение, дюйм
|внешняя G1 1/2
|
Соединитель в комплекте
|внешняя G1 1/2, елочка 3/4
- Дренажный насос P.I.T. PSP015006-1100/11 - надежный помощник владельцам частных домов. Прост и удобен в эксплуатации. Не требует специальных навыков. За счет высоты подъёма воды в 11 м и длины кабеля в 10 м расширяется зона действия насоса.
Преимущества
- Защита от сухого хода
- Простота использования
- Рукоятка для перемещения и крепления P.I.T. PSP015006-1100/11
- Универсальный переходник для шланга