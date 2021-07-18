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Дренажный насос P.I.T. PSP015006-1100/11, 1100 Вт
5.0
1
Найти аналог
Грязевые и дренажные насосы
    Дренажный насос P.I.T. PSP015006-1100/11, 1100 Вт
    Арт. О00000029831
    5.0
    1
    Дренажный насос P.I.T. PSP015006-1100/11, 1100 Вт
    Дренажный насос P.I.T. PSP015006-1100/11, 1100 Вт
    Дренажный насос P.I.T. PSP015006-1100/11, 1100 Вт
    Дренажный насос P.I.T. PSP015006-1100/11, 1100 Вт
      Дренажный насос P.I.T. PSP015006-1100/11, 1100 Вт
      Дренажный насос P.I.T. PSP015006-1100/11, 1100 Вт
      Дренажный насос P.I.T. PSP015006-1100/11, 1100 Вт
      Дренажный насос P.I.T. PSP015006-1100/11, 1100 Вт

      Дренажный насос P.I.T. PSP015006-1100/11, 1100 Вт

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000029831
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		P.I.T.
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Китай
      Трубное соединение, дюйм
      		внешняя G1 1/2
      Соединитель в комплекте
      		внешняя G1 1/2, елочка 3/4
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Дренажный насос P.I.T. PSP015006-1100/11 - надежный помощник владельцам частных домов. Прост и удобен в эксплуатации. Не требует специальных навыков. За счет высоты подъёма воды в 11 м и длины кабеля в 10 м расширяется зона действия насоса.

        Преимущества

        • Защита от сухого хода
        • Простота использования
        • Рукоятка для перемещения и крепления P.I.T. PSP015006-1100/11
        • Универсальный переходник для шланга