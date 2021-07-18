Дренажный насос P.I.T. PSP015006-1100/11, 1100 Вт

Преимущества

Защита от сухого хода

Простота использования

Рукоятка для перемещения и крепления P.I.T. PSP015006-1100/11

Универсальный переходник для шланга

Дренажный насос P.I.T. PSP015006-1100/11 - надежный помощник владельцам частных домов. Прост и удобен в эксплуатации. Не требует специальных навыков. За счет высоты подъёма воды в 11 м и длины кабеля в 10 м расширяется зона действия насоса.