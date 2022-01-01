Фекальный насос P.I.T. PSP015017-750/18

Преимущества

Большая высота подъема

Поплавковый выключатель - автоматическая работа

Насос начинает работу при подключении к сети питания

Простое обслуживание

Долгий срок службы

Не требует обслуживания

Корпус надежно защищает внутренние элементы насоса от механических воздействий

Пластиковый штуцер в комплекте

Автоматический выключатель

Фекальный насос P.I.T. PSP 015017-750/18 применяется для откачивания загрязненных жидкостей, содержащих включения размером до 35 мм. Способен перекачивать до 166 литров жидкости в минуту. Благодаря поплавковому механизму насос самостоятельно включается/выключается при высоком/низком уровне воды.