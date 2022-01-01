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Фекальный насос P.I.T. PSP015017-750/18
Найти аналог
Грязевые и дренажные насосы
    Фекальный насос P.I.T. PSP015017-750/18
    Арт. О00000031393
    Фекальный насос P.I.T. PSP015017-750/18

      Фекальный насос P.I.T. PSP015017-750/18

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000031393

      Характеристики

      Производитель
      		P.I.T.
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Китай
      Трубное соединение, дюйм
      		на фланец DN50
      Соединитель в комплекте
      		елочка 2
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Фекальный насос P.I.T. PSP 015017-750/18 применяется для откачивания загрязненных жидкостей, содержащих включения размером до 35 мм. Способен перекачивать до 166 литров жидкости в минуту. Благодаря поплавковому механизму насос самостоятельно включается/выключается при высоком/низком уровне воды.

        Преимущества

        • Большая высота подъема
        • Поплавковый выключатель - автоматическая работа
        • Насос начинает работу при подключении к сети питания
        • Простое обслуживание
        • Долгий срок службы
        • Не требует обслуживания
        • Корпус надежно защищает внутренние элементы насоса от механических воздействий
        • Пластиковый штуцер в комплекте
        • Автоматический выключатель