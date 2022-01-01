Фекальный насос P.I.T. PSP015017-750/18
Арт. О00000031393
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Китай
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Трубное соединение, дюйм
|на фланец DN50
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Соединитель в комплекте
|елочка 2
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- Фекальный насос P.I.T. PSP 015017-750/18 применяется для откачивания загрязненных жидкостей, содержащих включения размером до 35 мм. Способен перекачивать до 166 литров жидкости в минуту. Благодаря поплавковому механизму насос самостоятельно включается/выключается при высоком/низком уровне воды.
Преимущества
- Большая высота подъема
- Поплавковый выключатель - автоматическая работа
- Насос начинает работу при подключении к сети питания
- Простое обслуживание
- Долгий срок службы
- Не требует обслуживания
- Корпус надежно защищает внутренние элементы насоса от механических воздействий
- Пластиковый штуцер в комплекте
- Автоматический выключатель