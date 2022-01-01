Насос скважинный P.I.T. PPS015029-550/75, 550 Вт

Преимущества

Корпус из нержавеющей стали

Термозащита

Длина сетевого шнура 10м

Высокая мощность - 550Вт

Простое применение

Малый вес

Комплектация

Насос

Соединитель

Инструкция по эксплуатации

Штуцер

Упаковка

Электронасос бытовой скважинный предназначен для подачи воды в бытовых условиях из скважин внутренним диаметром от 90 мм и более, может использоваться также для подачи воды из шахтных колодцев, резервуаров и открытых водоемов для полива садов и огородов.