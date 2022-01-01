Насос скважинный P.I.T. PPS015029-550/75, 550 Вт
Арт. О00000026693
Характеристики
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Производитель
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Высокий напор
|Нет
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Для повышения давления
|Нет
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Частотное регулирование
|без частотного регулирования
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Эжектор
|Нет
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- Электронасос бытовой скважинный предназначен для подачи воды в бытовых условиях из скважин внутренним диаметром от 90 мм и более, может использоваться также для подачи воды из шахтных колодцев, резервуаров и открытых водоемов для полива садов и огородов.
Преимущества
- Корпус из нержавеющей стали
- Термозащита
- Длина сетевого шнура 10м
- Высокая мощность - 550Вт
- Простое применение
- Малый вес
Комплектация
- Насос
- Соединитель
- Инструкция по эксплуатации
- Штуцер
- Упаковка