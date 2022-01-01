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Насос скважинный P.I.T. PPS015029-550/75, 550 Вт
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Погружные насосы для колодцев и скважин
    Насос скважинный P.I.T. PPS015029-550/75, 550 Вт
    Арт. О00000026693
    Насос скважинный P.I.T. PPS015029-550/75, 550 Вт

      Насос скважинный P.I.T. PPS015029-550/75, 550 Вт

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000026693

      Характеристики

      Производитель
      		P.I.T.
      Высокий напор
      		Нет
      Для повышения давления
      		Нет
      Частотное регулирование
      		без частотного регулирования
      Эжектор
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Электронасос бытовой скважинный предназначен для подачи воды в бытовых условиях из скважин внутренним диаметром от 90 мм и более, может использоваться также для подачи воды из шахтных колодцев, резервуаров и открытых водоемов для полива садов и огородов.

        Преимущества

        • Корпус из нержавеющей стали
        • Термозащита
        • Длина сетевого шнура 10м
        • Высокая мощность  - 550Вт
        • Простое применение
        • Малый вес

        Комплектация

        • Насос
        • Соединитель
        • Инструкция по эксплуатации
        • Штуцер
        • Упаковка