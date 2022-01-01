Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Насос скважинный P.I.T. PPS015030-750/85, 750 Вт
5 605 ₽
Погружные насосы для колодцев и скважин
  • Персональная скидка
Насос скважинный P.I.T. PPS015030-750/85, 750 Вт
Арт. О00000026692
Насос скважинный P.I.T. PPS015030-750/85, 750 Вт
  • Персональная скидка

Насос скважинный P.I.T. PPS015030-750/85, 750 Вт

Дарим скидки за
вход в личный кабинет
5 605 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 8 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 9 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 374 ₽
  • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
Арт. О00000026692

Характеристики

Производитель
P.I.T.
Страна производства
Канада
Родина бренда
Китай
Высокий напор
Нет
Для повышения давления
Нет
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
5 605 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 8 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 9 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 374 ₽
  • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Скважинный насос P.I.T. PPS015030-750/85 используется для водоснабжения домов, полива огородов и садовых участков. Оборудован тепловым реле, предохраняющим двигатель от выхода из строя вследствие перегрева.
    Модель выполнена из нержавеющей стали, благодаря чему имеет долгий срок службы. Для безопасного погружения насоса используются специальные крючки на корпусе.

    Преимущества

    • Простота использования
    • Проушины для крепления троса
    • Термозащита
    • Корпус из нержавеющей стали
    • P.I.T. PPS015030-750/85 не требует специального обслуживания
    • Насос предназначен для длительной работы
    • Подъём воды на высоту до 85 метров