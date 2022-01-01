Насос скважинный P.I.T. PPS015030-750/85, 750 Вт

Модель выполнена из нержавеющей стали, благодаря чему имеет долгий срок службы. Для безопасного погружения насоса используются специальные крючки на корпусе.



Преимущества

Простота использования

Проушины для крепления троса

Термозащита

Корпус из нержавеющей стали

P.I.T. PPS015030-750/85 не требует специального обслуживания

Насос предназначен для длительной работы

Подъём воды на высоту до 85 метров

Скважинный насос P.I.T. PPS015030-750/85 используется для водоснабжения домов, полива огородов и садовых участков. Оборудован тепловым реле, предохраняющим двигатель от выхода из строя вследствие перегрева.