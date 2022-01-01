Паяльник электрический для пластиковых труб P.I.T. МАСТЕР PWM32-D

Аппарат для прогрева и сварки полипропиленовых труб. Быстрый нагрев и легкое управление обеспечивают качественный результат благодаря рабочая температуре от 0 до 300°С. В комплекте идут насадки на 20, 25, 32мм, удобный металлический кейс и подставка.

Преимущества