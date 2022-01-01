Паяльник электрический для пластиковых труб P.I.T. МАСТЕР PWM32-D
Арт. О00000026721
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Китай
|
Габариты, мм
|345х98х164
|
Длина кабеля, м
|2
С этим товаром смотрят
6 659 ₽
7 890 ₽
- -1 231 ₽
- Персональная скидка
- Аппарат для прогрева и сварки полипропиленовых труб. Быстрый нагрев и легкое управление обеспечивают качественный результат благодаря рабочая температуре от 0 до 300°С. В комплекте идут насадки на 20, 25, 32мм, удобный металлический кейс и подставка.
Преимущества
- Насадки с тефлоновым покрытием позволяют легко снимать расплавленный материал и увеличивают срок службы
- Аппарат устанавливается на подставку для удобства в работе
- Комплектуется тремя насадками диаметром 20, 25, 32 мм
- Время нагрева аппарата менее 3 минут
- Поставляется в прочном металлическом кейсе