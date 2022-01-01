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Паяльник электрический для пластиковых труб P.I.T. МАСТЕР PWM32-D
1 250 ₽
Аппараты для сварки пластиковых труб
    Паяльник электрический для пластиковых труб P.I.T. МАСТЕР PWM32-D
    Арт. О00000026721
    Паяльник электрический для пластиковых труб P.I.T. МАСТЕР PWM32-D
    Паяльник электрический для пластиковых труб P.I.T. МАСТЕР PWM32-D
    Паяльник электрический для пластиковых труб P.I.T. МАСТЕР PWM32-D
    Паяльник электрический для пластиковых труб P.I.T. МАСТЕР PWM32-D
    Паяльник электрический для пластиковых труб P.I.T. МАСТЕР PWM32-D
    Паяльник электрический для пластиковых труб P.I.T. МАСТЕР PWM32-D
    Паяльник электрический для пластиковых труб P.I.T. МАСТЕР PWM32-D
    Паяльник электрический для пластиковых труб P.I.T. МАСТЕР PWM32-D
      Паяльник электрический для пластиковых труб P.I.T. МАСТЕР PWM32-D
      Паяльник электрический для пластиковых труб P.I.T. МАСТЕР PWM32-D
      Паяльник электрический для пластиковых труб P.I.T. МАСТЕР PWM32-D
      Паяльник электрический для пластиковых труб P.I.T. МАСТЕР PWM32-D
      Паяльник электрический для пластиковых труб P.I.T. МАСТЕР PWM32-D
      Паяльник электрический для пластиковых труб P.I.T. МАСТЕР PWM32-D
      Паяльник электрический для пластиковых труб P.I.T. МАСТЕР PWM32-D
      Паяльник электрический для пластиковых труб P.I.T. МАСТЕР PWM32-D

      Паяльник электрический для пластиковых труб P.I.T. МАСТЕР PWM32-D

      1 250 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000026721

      Характеристики

      Производитель
      		P.I.T.
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Китай
      Габариты, мм
      		345х98х164
      Длина кабеля, м
      		2
      Все характеристики
      1 250 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Аппарат для прогрева и сварки полипропиленовых труб. Быстрый нагрев и легкое управление обеспечивают качественный результат благодаря рабочая температуре  от 0 до 300°С. В комплекте идут насадки на 20, 25, 32мм, удобный металлический кейс и подставка.

        Преимущества

        • Насадки с тефлоновым покрытием позволяют легко снимать расплавленный материал и увеличивают срок службы
        • Аппарат устанавливается на подставку для удобства в работе
        • Комплектуется тремя насадками диаметром 20, 25, 32 мм
        • Время нагрева аппарата менее 3 минут
        • Поставляется в прочном металлическом кейсе