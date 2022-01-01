Паяльник эл. для пл/труб P.I.T. PWM43-C1 МАСТЕР
Арт. О00000026722
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Китай
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Габариты, мм
|400x190x850
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Длина кабеля, м
|2
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- Сварочный аппарат для пластиковых труб PIT PWM43-C1 представляет собой компактный паяльный инструмент, действующий от электросети, потребляя 1200 Вт. Оборудование оснащено четырьмя насадками для работы с трубами, имеющими диаметр 2-4 см. Нагрев материала осуществляется при температуре 300 градусов. Устройство PIT PWM43-C1 дополняется устойчивой подставкой и защитным кейсом. Комфортной работе способствует наличие яркой рабочей индикации и 2-метрового кабеля. Кроме насадок, подставки и кейса в базовую комплектацию включаются шестигранный ключ и отвертка.