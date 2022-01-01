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Паяльник эл. для пл/труб P.I.T. PWM43-C1 МАСТЕР
1 699 ₽
Аппараты для сварки пластиковых труб
    Паяльник эл. для пл/труб P.I.T. PWM43-C1 МАСТЕР
    Арт. О00000026722
    Паяльник эл. для пл/труб P.I.T. PWM43-C1 МАСТЕР
    Паяльник эл. для пл/труб P.I.T. PWM43-C1 МАСТЕР
    Паяльник эл. для пл/труб P.I.T. PWM43-C1 МАСТЕР
    Паяльник эл. для пл/труб P.I.T. PWM43-C1 МАСТЕР
    Паяльник эл. для пл/труб P.I.T. PWM43-C1 МАСТЕР
      Паяльник эл. для пл/труб P.I.T. PWM43-C1 МАСТЕР
      Паяльник эл. для пл/труб P.I.T. PWM43-C1 МАСТЕР
      Паяльник эл. для пл/труб P.I.T. PWM43-C1 МАСТЕР
      Паяльник эл. для пл/труб P.I.T. PWM43-C1 МАСТЕР
      Паяльник эл. для пл/труб P.I.T. PWM43-C1 МАСТЕР

      Паяльник эл. для пл/труб P.I.T. PWM43-C1 МАСТЕР

      1 699 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 440 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000026722

      Характеристики

      Производитель
      		P.I.T.
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Китай
      Габариты, мм
      		400x190x850
      Длина кабеля, м
      		2
      Все характеристики
      1 699 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 440 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Сварочный аппарат для пластиковых труб PIT PWM43-C1 представляет собой компактный паяльный инструмент, действующий от электросети, потребляя 1200 Вт. Оборудование оснащено четырьмя насадками для работы с трубами, имеющими диаметр 2-4 см. Нагрев материала осуществляется при температуре 300 градусов. Устройство PIT PWM43-C1 дополняется устойчивой подставкой и защитным кейсом. Комфортной работе способствует наличие яркой рабочей индикации и 2-метрового кабеля. Кроме насадок, подставки и кейса в базовую комплектацию включаются шестигранный ключ и отвертка.