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Электропила цепная PIT PKE-405-C4
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Электрические цепные пилы
    Электропила цепная PIT PKE-405-C4
    Арт. О00000026754
    Электропила цепная PIT PKE-405-C4
    Электропила цепная PIT PKE-405-C4
    Электропила цепная PIT PKE-405-C4
    Электропила цепная PIT PKE-405-C4
    Электропила цепная PIT PKE-405-C4
    Электропила цепная PIT PKE-405-C4
      Электропила цепная PIT PKE-405-C4
      Электропила цепная PIT PKE-405-C4
      Электропила цепная PIT PKE-405-C4
      Электропила цепная PIT PKE-405-C4
      Электропила цепная PIT PKE-405-C4
      Электропила цепная PIT PKE-405-C4

      Электропила цепная PIT PKE-405-C4

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000026754

      Характеристики

      Производитель
      		P.I.T.
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Китай
      Мощность, Вт
      		1800
      Длина шины, дюйм
      		16
      Количество звеньев, шт
      		59
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить

      • Электропила цепная PIT PKE-405-C4 – незаменимый помощник на дачном участке. Подойдет для ухода за деревьями, заготовки дров и распиловки древесина в процессе ремонтных или строительных работ. Резиновое покрытие на дополнительной рукоятке обеспечивает надежный хват и предотвращает выскальзывание инструмента из рук пользователя. Автоматическая смазка пильной гарнитуры значительно упрощает обслуживание электропилы. Отсутствие токсичных выхлопов позволяет работать инструментом в закрытом, не проветриваемом помещении.

        Преимущества 

        • Щиток дополнительной рукоятки - безопасное использование
        • Автоматическая система смазки цепи - продолжительный срок службы
        • Автоматический натяжитель - быстрая замена цепи
        • Уменьшенная вибрация - комфортная работа
        • Не выделяет вредных газов в атмосферу - экологичность
        • Предохранитель от произвольного пуска - безопасность
        • Компактный размер и малый вес - удобство в работе