Электропила цепная PIT PKE-405-C4 – незаменимый помощник на дачном участке. Подойдет для ухода за деревьями, заготовки дров и распиловки древесина в процессе ремонтных или строительных работ. Резиновое покрытие на дополнительной рукоятке обеспечивает надежный хват и предотвращает выскальзывание инструмента из рук пользователя. Автоматическая смазка пильной гарнитуры значительно упрощает обслуживание электропилы. Отсутствие токсичных выхлопов позволяет работать инструментом в закрытом, не проветриваемом помещении.

Преимущества