Преимущества

Воздушное охлаждение для стабильной работы

Прорезиненный сетевой шнур для устойчивости к высоким температурам и перегибам

Клавиша защиты от случайного включения для безопасности использования

Система смазки цепи для продолжительного срока службы

Дополнительная рукоятка для контроля над инструментом

Небольшой вес для комфортной работы

Электрическая цепная пила P.I.T. PKE405-D1 СТАНДАРТ предназначена для быстрой и легкой распиловки свежей, мокрой и сухой древесины, древесно-стружечных плит, для работ в саду и заготовки дров.