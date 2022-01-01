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Электрическая цепная пила P.I.T. PKE405-D1 СТАНДАРТ
4 650 ₽
Электрические цепные пилы
  • Персональная скидка
Электрическая цепная пила P.I.T. PKE405-D1 СТАНДАРТ
Арт. О00000026715
Электрическая цепная пила P.I.T. PKE405-D1 СТАНДАРТ
Электрическая цепная пила P.I.T. PKE405-D1 СТАНДАРТ
Электрическая цепная пила P.I.T. PKE405-D1 СТАНДАРТ
Электрическая цепная пила P.I.T. PKE405-D1 СТАНДАРТ
  • Персональная скидка
Электрическая цепная пила P.I.T. PKE405-D1 СТАНДАРТ
Электрическая цепная пила P.I.T. PKE405-D1 СТАНДАРТ
Электрическая цепная пила P.I.T. PKE405-D1 СТАНДАРТ
Электрическая цепная пила P.I.T. PKE405-D1 СТАНДАРТ

Электрическая цепная пила P.I.T. PKE405-D1 СТАНДАРТ

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4 650 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 230 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
Арт. О00000026715

Характеристики

Производитель
P.I.T.
Страна производства
Китай
Родина бренда
Китай
Мощность, Вт
1600
Длина шины, дюйм
16
Количество звеньев, шт
59
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
4 650 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 230 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Электрическая цепная пила P.I.T. PKE405-D1 СТАНДАРТ предназначена для быстрой и легкой распиловки свежей, мокрой и сухой древесины, древесно-стружечных плит, для работ в саду и заготовки дров.

    Преимущества

    • Воздушное охлаждение для стабильной работы 
    • Прорезиненный сетевой шнур для устойчивости к высоким температурам и перегибам
    • Клавиша защиты от случайного включения для безопасности использования
    • Система смазки цепи для продолжительного срока службы
    • Дополнительная рукоятка для контроля над инструментом
    • Небольшой вес для комфортной работы