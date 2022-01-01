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Электрическая цепная пила P.I.T. PKE405-D1 СТАНДАРТ
Арт. О00000026715
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Китай
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Мощность, Вт
|1600
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Длина шины, дюйм
|16
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Количество звеньев, шт
|59
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- Электрическая цепная пила P.I.T. PKE405-D1 СТАНДАРТ предназначена для быстрой и легкой распиловки свежей, мокрой и сухой древесины, древесно-стружечных плит, для работ в саду и заготовки дров.
Преимущества
- Воздушное охлаждение для стабильной работы
- Прорезиненный сетевой шнур для устойчивости к высоким температурам и перегибам
- Клавиша защиты от случайного включения для безопасности использования
- Система смазки цепи для продолжительного срока службы
- Дополнительная рукоятка для контроля над инструментом
- Небольшой вес для комфортной работы