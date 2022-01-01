Строительный пылесос P.I.T. PVC20-C Мастер

Преимущества

Контейнер для мусора 20 литров - для долгой работы

Четыре колеса - для маневренности P.I.T. PVC20-C

Дополнительные насадки - для труднодоступных мест

Мощный двигатель - для высокой производительности

Сбор сухого и влажного мусора - для универсальности пылесоса

Пылесос P.I.T. PVC20-C используется для сбора сухого мусора и жидкости с поверхности. Колесики на корпусе упрощают перемещение пылесоса по помещению. Обеспечивается вместительным баком 20 л для длительной работы без очистки. Дополнительные насадки помогают очищать поверхность даже в труднодоступных местах.