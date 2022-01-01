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Строительный пылесос P.I.T. PVC20-C Мастер
Арт. О00000026719
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Китай
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Возможность сбора жидкости
|Да
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Моющий
|Нет
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- Пылесос P.I.T. PVC20-C используется для сбора сухого мусора и жидкости с поверхности. Колесики на корпусе упрощают перемещение пылесоса по помещению. Обеспечивается вместительным баком 20 л для длительной работы без очистки. Дополнительные насадки помогают очищать поверхность даже в труднодоступных местах.
Преимущества
- Контейнер для мусора 20 литров - для долгой работы
- Четыре колеса - для маневренности P.I.T. PVC20-C
- Дополнительные насадки - для труднодоступных мест
- Мощный двигатель - для высокой производительности
- Сбор сухого и влажного мусора - для универсальности пылесоса