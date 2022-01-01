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Строительный пылесос P.I.T. PVC20-C Мастер
7 799 ₽
Промышленные пылесосы (строительные)
  • Персональная скидка
Строительный пылесос P.I.T. PVC20-C Мастер
Арт. О00000026719
Строительный пылесос P.I.T. PVC20-C Мастер
Строительный пылесос P.I.T. PVC20-C Мастер
Строительный пылесос P.I.T. PVC20-C Мастер
  • Персональная скидка
Строительный пылесос P.I.T. PVC20-C Мастер
Строительный пылесос P.I.T. PVC20-C Мастер
Строительный пылесос P.I.T. PVC20-C Мастер

Строительный пылесос P.I.T. PVC20-C Мастер

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7 799 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
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    из 596 пунктов выдачи, 470 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
Арт. О00000026719

Характеристики

Производитель
P.I.T.
Страна производства
Китай
Родина бренда
Китай
Возможность сбора жидкости
Да
Моющий
Нет
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
7 799 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 470 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Пылесос P.I.T. PVC20-C используется для сбора сухого мусора и жидкости с поверхности. Колесики на корпусе упрощают перемещение пылесоса по помещению. Обеспечивается вместительным баком 20 л для длительной работы без очистки. Дополнительные насадки помогают очищать поверхность даже в труднодоступных местах.

    Преимущества

    • Контейнер для мусора 20 литров - для долгой работы
    • Четыре колеса - для маневренности P.I.T. PVC20-C
    • Дополнительные насадки - для труднодоступных мест
    • Мощный двигатель - для высокой производительности
    • Сбор сухого и влажного мусора - для универсальности пылесоса