Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Строительный пылесос P.I.T. PVC30-C Мастер
7 800 ₽
Промышленные пылесосы (строительные)
  • Персональная скидка
Строительный пылесос P.I.T. PVC30-C Мастер
Арт. О00000026720
Строительный пылесос P.I.T. PVC30-C Мастер
Строительный пылесос P.I.T. PVC30-C Мастер
Строительный пылесос P.I.T. PVC30-C Мастер
Строительный пылесос P.I.T. PVC30-C Мастер
Строительный пылесос P.I.T. PVC30-C Мастер
  • Персональная скидка
Строительный пылесос P.I.T. PVC30-C Мастер
Строительный пылесос P.I.T. PVC30-C Мастер
Строительный пылесос P.I.T. PVC30-C Мастер
Строительный пылесос P.I.T. PVC30-C Мастер
Строительный пылесос P.I.T. PVC30-C Мастер

Строительный пылесос P.I.T. PVC30-C Мастер

Дарим скидки за
вход в личный кабинет
7 800 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 500 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
Арт. О00000026720

Характеристики

Производитель
P.I.T.
Страна производства
Китай
Родина бренда
Китай
Возможность сбора жидкости
Да
Моющий
Нет
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
7 800 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 500 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Строительный пылесос для уборки помещений после ремонта или стройки. Подходит для удаления пыли, опилок и иного строительного мусора. Мощный и производительный, но при этои компактный инструмент. Обеспечивает чистоту дома, в рабочей зоне, в гараже, на дачном участке.

    Преимущества

    • Функция выдувания позволит избавиться от пыли в труднодоступных местах
    • Нержавеющий корпус бака гарантирует долговечность и стойкость к коррозии
    • Пылесборник объемом 30л позволяет длительное время работать беспрерывно
    • Комплект фильтров для максимальной чистоты уборки и защиты двигателя от пыли
    • Встроенная розетка обеспечивает возможность синхронной работы с инструментом
    • Влажная и сухая уборка - для универсальности пылесоса