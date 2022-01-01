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Строительный пылесос P.I.T. PVC30-C Мастер
Арт. О00000026720
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Китай
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Возможность сбора жидкости
|Да
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Моющий
|Нет
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- Строительный пылесос для уборки помещений после ремонта или стройки. Подходит для удаления пыли, опилок и иного строительного мусора. Мощный и производительный, но при этои компактный инструмент. Обеспечивает чистоту дома, в рабочей зоне, в гараже, на дачном участке.
Преимущества
- Функция выдувания позволит избавиться от пыли в труднодоступных местах
- Нержавеющий корпус бака гарантирует долговечность и стойкость к коррозии
- Пылесборник объемом 30л позволяет длительное время работать беспрерывно
- Комплект фильтров для максимальной чистоты уборки и защиты двигателя от пыли
- Встроенная розетка обеспечивает возможность синхронной работы с инструментом
- Влажная и сухая уборка - для универсальности пылесоса