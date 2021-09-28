Ленточная шлифовальная машина P.I.T. МАСТЕР PBS75-C
Арт. О00000026737
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Китай
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Напряжение сети, В
|220
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Комплектация
|коробка
- Ленточная шлифовальная машина P.I.T. МАСТЕР PBS75-C - удобная и производительная машина для обработки различных материалов. Подходит для лент различной зернистости. Отлично справляется с большим количеством пыли.
Преимущества
- 3 режима положения ручки
- Быстрый доступ к щеткам
- Пылесборник для уменьшения количества пыли
- Страндартный размер ленты для лучшей совместимости
- Высокая производиетльность благодаря внушительной мощности
- Регулировка хода ленты
- Быстрая замена ленты