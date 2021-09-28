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Ленточная шлифовальная машина P.I.T. МАСТЕР PBS75-C
5.0
1
Найти аналог
Ленточные шлифовальные машины
    Ленточная шлифовальная машина P.I.T. МАСТЕР PBS75-C
    Арт. О00000026737
    5.0
    1
    Ленточная шлифовальная машина P.I.T. МАСТЕР PBS75-C
    Ленточная шлифовальная машина P.I.T. МАСТЕР PBS75-C
    Ленточная шлифовальная машина P.I.T. МАСТЕР PBS75-C
    Ленточная шлифовальная машина P.I.T. МАСТЕР PBS75-C
    Ленточная шлифовальная машина P.I.T. МАСТЕР PBS75-C
    Ленточная шлифовальная машина P.I.T. МАСТЕР PBS75-C
    Ленточная шлифовальная машина P.I.T. МАСТЕР PBS75-C
      Ленточная шлифовальная машина P.I.T. МАСТЕР PBS75-C
      Ленточная шлифовальная машина P.I.T. МАСТЕР PBS75-C
      Ленточная шлифовальная машина P.I.T. МАСТЕР PBS75-C
      Ленточная шлифовальная машина P.I.T. МАСТЕР PBS75-C
      Ленточная шлифовальная машина P.I.T. МАСТЕР PBS75-C
      Ленточная шлифовальная машина P.I.T. МАСТЕР PBS75-C
      Ленточная шлифовальная машина P.I.T. МАСТЕР PBS75-C

      Ленточная шлифовальная машина P.I.T. МАСТЕР PBS75-C

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000026737
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		P.I.T.
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Китай
      Напряжение сети, В
      		220
      Комплектация
      		коробка
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Ленточная шлифовальная машина P.I.T. МАСТЕР PBS75-C - удобная и производительная машина для обработки различных материалов. Подходит для лент различной зернистости. Отлично справляется с большим количеством пыли.

        Преимущества

        • 3 режима положения ручки
        • Быстрый доступ к щеткам
        • Пылесборник для уменьшения количества пыли
        • Страндартный размер ленты для лучшей совместимости
        • Высокая производиетльность благодаря внушительной мощности
        • Регулировка хода ленты
        • Быстрая замена ленты