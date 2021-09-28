Преимущества

3 режима положения ручки

Быстрый доступ к щеткам

Пылесборник для уменьшения количества пыли

Страндартный размер ленты для лучшей совместимости

Высокая производиетльность благодаря внушительной мощности

Регулировка хода ленты

Быстрая замена ленты

Ленточная шлифовальная машина P.I.T. МАСТЕР PBS75-C - удобная и производительная машина для обработки различных материалов. Подходит для лент различной зернистости. Отлично справляется с большим количеством пыли.