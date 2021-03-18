Угловая шлифовальная машина P.I.T. СТАНДАРТ PPO125-D

Преимущества:

Двойная изоляция

Легкий корпус P.I.T. СТАНДАРТ PPO125-D из специального пластика

Диск прикрыт кожухом для защиты от повреждений

Редуктор из литого алюминия способствует лучшему отводу тепла

Блокирующаяся клавиша включения делает работу более безопасной

Шестеренки и выходной вал изготовлены из высококачественной легированной стали для долгого срока службы

Шлифмашина P.I.T. СТАНДАРТ PPO125-D предназначена для шлифования и зачистки поверхностей. Оснащена надежным двигателем из холоднокатаной стали, благодаря чему устойчива к поломкам. Вентиляционные отверстия на корпусе инструмента охлаждают двигатель, предотвращая его перегрев. Двойная защита от пыли обеспечивает продолжительный срок службы.