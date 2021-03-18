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Угловая шлифовальная машина P.I.T. СТАНДАРТ PPO125-D
4.5
2
Найти аналог
Сетевые УШМ (болгарки)
    Угловая шлифовальная машина P.I.T. СТАНДАРТ PPO125-D
    Арт. О00000026755
    4.5
    2
    Угловая шлифовальная машина P.I.T. СТАНДАРТ PPO125-D
    Угловая шлифовальная машина P.I.T. СТАНДАРТ PPO125-D
    Угловая шлифовальная машина P.I.T. СТАНДАРТ PPO125-D
    Угловая шлифовальная машина P.I.T. СТАНДАРТ PPO125-D
      Угловая шлифовальная машина P.I.T. СТАНДАРТ PPO125-D
      Угловая шлифовальная машина P.I.T. СТАНДАРТ PPO125-D
      Угловая шлифовальная машина P.I.T. СТАНДАРТ PPO125-D
      Угловая шлифовальная машина P.I.T. СТАНДАРТ PPO125-D

      Угловая шлифовальная машина P.I.T. СТАНДАРТ PPO125-D

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000026755
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		P.I.T.
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Китай
      Макс. число оборотов, об/мин
      		11000
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Шлифмашина P.I.T. СТАНДАРТ PPO125-D предназначена для шлифования и зачистки поверхностей. Оснащена надежным двигателем из холоднокатаной стали, благодаря чему устойчива к поломкам. Вентиляционные отверстия на корпусе инструмента охлаждают двигатель, предотвращая его перегрев. Двойная защита от пыли обеспечивает продолжительный срок службы.

        Преимущества:

        • Двойная изоляция
        • Легкий корпус P.I.T. СТАНДАРТ PPO125-D из специального пластика
        • Диск прикрыт кожухом для защиты от повреждений
        • Редуктор из литого алюминия способствует лучшему отводу тепла
        • Блокирующаяся клавиша включения делает работу более безопасной
        • Шестеренки и выходной вал изготовлены из высококачественной легированной стали для долгого срока службы