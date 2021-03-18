Угловая шлифовальная машина P.I.T. СТАНДАРТ PPO125-D
Арт. О00000026755
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Китай
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Макс. число оборотов, об/мин
|11000
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Блокировка шпинделя при заклинивании диска
|Нет
- Шлифмашина P.I.T. СТАНДАРТ PPO125-D предназначена для шлифования и зачистки поверхностей. Оснащена надежным двигателем из холоднокатаной стали, благодаря чему устойчива к поломкам. Вентиляционные отверстия на корпусе инструмента охлаждают двигатель, предотвращая его перегрев. Двойная защита от пыли обеспечивает продолжительный срок службы.
Преимущества:
- Двойная изоляция
- Легкий корпус P.I.T. СТАНДАРТ PPO125-D из специального пластика
- Диск прикрыт кожухом для защиты от повреждений
- Редуктор из литого алюминия способствует лучшему отводу тепла
- Блокирующаяся клавиша включения делает работу более безопасной
- Шестеренки и выходной вал изготовлены из высококачественной легированной стали для долгого срока службы