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Полировальная машина P.I.T. МАСТЕР PPO180-C
Арт. О00000026739
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Китай
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Крепление полировальных насадок
|на липучке
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Напряжение сети, В
|220
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- Полировальная машина P.I.T. МАСТЕР PPO180-C - удобная, мощная и производительная полировальная машина. Подойдет для быстрой и качественной обработки поверхностей. Благодаря большому диаметру полировального круга понижено давление на обрабатываемую поверхность и увеличена площадь обработки. После покупки инструмента можно сразу приступать к работе - в комплекте есть необходимые насадки, которые легко заменяются. Возможна работа с различными материалами.
Преимущества
- Удлиненная прорезиненная рукоять повышает комфорт при работе с инструментом
- Удобный зауженный обрезиненный корпус
- Быстрый доступ к щеткам для легкой замены
- Регулировка оборотов для работы с различными материалами
- Дополнительная рукоять для удобного хвата сверху
- Кнопка с фиксатором
- Защита пыли обеспечена вентиляционными отверстиями лабиринтного типа
- Большая площадь полировальной тарелки (180мм) для равномерного давления
- Косозубые шестерни обеспечивают более долгий срок службы
- Насадки в комплекте
- Оптимальный вес
- Отличное соотношение цена-качество