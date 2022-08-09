Преимущества

Удлиненная прорезиненная рукоять повышает комфорт при работе с инструментом

Удобный зауженный обрезиненный корпус

Быстрый доступ к щеткам для легкой замены

Регулировка оборотов для работы с различными материалами

Дополнительная рукоять для удобного хвата сверху

Кнопка с фиксатором

Защита пыли обеспечена вентиляционными отверстиями лабиринтного типа

Большая площадь полировальной тарелки (180мм) для равномерного давления

Косозубые шестерни обеспечивают более долгий срок службы

Насадки в комплекте

Оптимальный вес

Отличное соотношение цена-качество

Полировальная машина P.I.T. МАСТЕР PPO180-C - удобная, мощная и производительная полировальная машина. Подойдет для быстрой и качественной обработки поверхностей. Благодаря большому диаметру полировального круга понижено давление на обрабатываемую поверхность и увеличена площадь обработки. После покупки инструмента можно сразу приступать к работе - в комплекте есть необходимые насадки, которые легко заменяются. Возможна работа с различными материалами.