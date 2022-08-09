Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Полировальная машина P.I.T. МАСТЕР PPO180-C
5.0
1
5 499 ₽
Полировальные машины
  • Персональная скидка
Полировальная машина P.I.T. МАСТЕР PPO180-C
Арт. О00000026739
5.0
1
Полировальная машина P.I.T. МАСТЕР PPO180-C
Полировальная машина P.I.T. МАСТЕР PPO180-C
Полировальная машина P.I.T. МАСТЕР PPO180-C
Полировальная машина P.I.T. МАСТЕР PPO180-C
Полировальная машина P.I.T. МАСТЕР PPO180-C
Полировальная машина P.I.T. МАСТЕР PPO180-C
Полировальная машина P.I.T. МАСТЕР PPO180-C
Полировальная машина P.I.T. МАСТЕР PPO180-C
Полировальная машина P.I.T. МАСТЕР PPO180-C
  • Персональная скидка
Полировальная машина P.I.T. МАСТЕР PPO180-C
Полировальная машина P.I.T. МАСТЕР PPO180-C
Полировальная машина P.I.T. МАСТЕР PPO180-C
Полировальная машина P.I.T. МАСТЕР PPO180-C
Полировальная машина P.I.T. МАСТЕР PPO180-C
Полировальная машина P.I.T. МАСТЕР PPO180-C
Полировальная машина P.I.T. МАСТЕР PPO180-C
Полировальная машина P.I.T. МАСТЕР PPO180-C
Полировальная машина P.I.T. МАСТЕР PPO180-C

Полировальная машина P.I.T. МАСТЕР PPO180-C

Дарим скидки за
вход в личный кабинет
5 499 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
Арт. О00000026739
5.0
1

Характеристики

Производитель
P.I.T.
Страна производства
Китай
Родина бренда
Китай
Крепление полировальных насадок
на липучке
Напряжение сети, В
220
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
5 499 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Полировальная машина P.I.T. МАСТЕР PPO180-C - удобная, мощная и производительная полировальная машина. Подойдет для быстрой и качественной обработки поверхностей. Благодаря большому диаметру полировального круга понижено давление на обрабатываемую поверхность и увеличена площадь обработки. После покупки инструмента можно сразу приступать к работе - в комплекте есть необходимые насадки, которые легко заменяются. Возможна работа с различными материалами.

    Преимущества

    • Удлиненная прорезиненная рукоять повышает комфорт при работе с инструментом
    • Удобный зауженный обрезиненный корпус
    • Быстрый доступ к щеткам для легкой замены
    • Регулировка оборотов для работы с различными материалами
    • Дополнительная рукоять для удобного хвата сверху
    • Кнопка с фиксатором
    • Защита пыли обеспечена вентиляционными отверстиями лабиринтного типа
    • Большая площадь полировальной тарелки (180мм) для равномерного давления
    • Косозубые шестерни обеспечивают более долгий срок службы
    • Насадки в комплекте
    • Оптимальный вес
    • Отличное соотношение цена-качество