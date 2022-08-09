Угловая шлифовальная машина P.I.T. СТАНДАРТ PWS230-D2
Арт. О00000026747
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Китай
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Макс. число оборотов, об/мин
|6300
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Блокировка шпинделя при заклинивании диска
|Да
- Угловая шлифмашина P.I.T. СТАНДАРТ PWS230-D2 применяется для резки и обработки деталей из металла, камня, бетона. Подходит для эксплуатации как на стройке, так и в домашних условиях. Плавный пуск снижает нагрузку на двигатель.
Преимущества:
- Быстросъемный кожух
- Металлический редуктор эффективнее отводит тепло
- Плавный быстрый запуск P.I.T. СТАНДАРТ PWS230-D2
- Обрезиненная поворотная рукоять для удобства работы
- Боковая рукоятка для лучшего контроля над инструментом
- Подходит для больших поверхностей и заготовок толщиной 50-60 мм