Угловая шлифовальная машина P.I.T. СТАНДАРТ PWS230-D2

Преимущества:

Быстросъемный кожух

Металлический редуктор эффективнее отводит тепло

Плавный быстрый запуск P.I.T. СТАНДАРТ PWS230-D2

Обрезиненная поворотная рукоять для удобства работы

Боковая рукоятка для лучшего контроля над инструментом

Подходит для больших поверхностей и заготовок толщиной 50-60 мм

Угловая шлифмашина P.I.T. СТАНДАРТ PWS230-D2 применяется для резки и обработки деталей из металла, камня, бетона. Подходит для эксплуатации как на стройке, так и в домашних условиях. Плавный пуск снижает нагрузку на двигатель.