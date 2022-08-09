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Угловая шлифовальная машина P.I.T. СТАНДАРТ PWS230-D2
5.0
2
Найти аналог
Сетевые УШМ (болгарки)
    Угловая шлифовальная машина P.I.T. СТАНДАРТ PWS230-D2
    Арт. О00000026747
    5.0
    2
    Угловая шлифовальная машина P.I.T. СТАНДАРТ PWS230-D2
    Угловая шлифовальная машина P.I.T. СТАНДАРТ PWS230-D2
    Угловая шлифовальная машина P.I.T. СТАНДАРТ PWS230-D2
      Угловая шлифовальная машина P.I.T. СТАНДАРТ PWS230-D2
      Угловая шлифовальная машина P.I.T. СТАНДАРТ PWS230-D2
      Угловая шлифовальная машина P.I.T. СТАНДАРТ PWS230-D2

      Угловая шлифовальная машина P.I.T. СТАНДАРТ PWS230-D2

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000026747
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		P.I.T.
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Китай
      Макс. число оборотов, об/мин
      		6300
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Угловая шлифмашина P.I.T. СТАНДАРТ PWS230-D2 применяется для резки и обработки деталей из металла, камня, бетона. Подходит для эксплуатации как на стройке, так и в домашних условиях. Плавный пуск снижает нагрузку на двигатель.

        Преимущества:

        • Быстросъемный кожух
        • Металлический редуктор эффективнее отводит тепло
        • Плавный быстрый запуск P.I.T. СТАНДАРТ PWS230-D2
        • Обрезиненная поворотная рукоять для удобства работы
        • Боковая рукоятка для лучшего контроля над инструментом
        • Подходит для больших поверхностей и заготовок толщиной 50-60 мм