Шуруповерт бесщеточный P.I.T. PID03003-20M2/BL
Арт. О00000033350
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Китай
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Класс товара
|бытовой
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Макс. крутящий момент, Нм
|32
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Тип
|аккумуляторный, ударный
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Тип двигателя
|бесщеточный
- Аккумуляторная бесщеточная дрель - производительный и удобный инструмент для широкого применения. Малый вес, эргономичная форма и простота управления обеспечивают легкость работы без лишнего утомления, а мощность и большой ресурс - производительность. Бесщеточный двигатель меньше перегревается и способен работать без падения скорости, даже при увеличении нагрузки на патрон. Все эти преимущества делают бесщеточные дрели универсальным инструментом - для дома, мастерской и даже стройки. Применение: для сверления отверстий в различных материалах, закручивания/откручивания резьбовых соединений
Преимущества
- Аккумуляторная технология избавляет оператора от необходимости следить за шнуром питания
- Бесщеточный двигатель отличается высокой производительностью и долгим сроком службы
- Быстрозажимной патрон - для простой смены оснастки
- Функция реверса упрощает выведение застрявшего в материале сверла
- Регулировка частоты вращения - для точной настройки под разные материалы
- Подсветка рабочей зоны упрощает ведение работы в условиях недостаточной освещенности
- Li-lon технология: без эффекта памяти, без саморазряда, с повышенной плотностью энергии
- Удобный кейс решает вопрос хранения и транспортировки P.I.T. PID03003-20M2/BL