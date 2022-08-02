Шуруповерт бесщеточный P.I.T. PID03003-20M2/BL

Преимущества

Аккумуляторная технология избавляет оператора от необходимости следить за шнуром питания

Бесщеточный двигатель отличается высокой производительностью и долгим сроком службы

Быстрозажимной патрон - для простой смены оснастки

Функция реверса упрощает выведение застрявшего в материале сверла

Регулировка частоты вращения - для точной настройки под разные материалы

Подсветка рабочей зоны упрощает ведение работы в условиях недостаточной освещенности

Li-lon технология: без эффекта памяти, без саморазряда, с повышенной плотностью энергии

Удобный кейс решает вопрос хранения и транспортировки P.I.T. PID03003-20M2/BL

Аккумуляторная бесщеточная дрель - производительный и удобный инструмент для широкого применения. Малый вес, эргономичная форма и простота управления обеспечивают легкость работы без лишнего утомления, а мощность и большой ресурс - производительность. Бесщеточный двигатель меньше перегревается и способен работать без падения скорости, даже при увеличении нагрузки на патрон. Все эти преимущества делают бесщеточные дрели универсальным инструментом - для дома, мастерской и даже стройки. Применение: для сверления отверстий в различных материалах, закручивания/откручивания резьбовых соединений