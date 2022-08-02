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Шуруповерт бесщеточный P.I.T. PID03003-20M2/BL
5.0
1
6 450 ₽
7 495 ₽
Ударные дрели-шуруповерты аккумуляторные
    Шуруповерт бесщеточный P.I.T. PID03003-20M2/BL
    Арт. О00000033350
    5.0
    1
    Шуруповерт бесщеточный P.I.T. PID03003-20M2/BL
    Шуруповерт бесщеточный P.I.T. PID03003-20M2/BL
    Шуруповерт бесщеточный P.I.T. PID03003-20M2/BL
    Шуруповерт бесщеточный P.I.T. PID03003-20M2/BL
    Шуруповерт бесщеточный P.I.T. PID03003-20M2/BL
    Шуруповерт бесщеточный P.I.T. PID03003-20M2/BL
      Шуруповерт бесщеточный P.I.T. PID03003-20M2/BL
      Шуруповерт бесщеточный P.I.T. PID03003-20M2/BL
      Шуруповерт бесщеточный P.I.T. PID03003-20M2/BL
      Шуруповерт бесщеточный P.I.T. PID03003-20M2/BL
      Шуруповерт бесщеточный P.I.T. PID03003-20M2/BL
      Шуруповерт бесщеточный P.I.T. PID03003-20M2/BL

      Шуруповерт бесщеточный P.I.T. PID03003-20M2/BL

      • -1 045 ₽
      6 450 ₽
      7 495 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000033350
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		P.I.T.
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Китай
      Класс товара
      		бытовой
      Макс. крутящий момент, Нм
      		32
      Тип
      		аккумуляторный, ударный
      Тип двигателя
      		бесщеточный
      Все характеристики
      • -1 045 ₽
      6 450 ₽
      7 495 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
      • Аккумуляторная бесщеточная дрель - производительный и удобный инструмент для широкого применения. Малый вес, эргономичная форма и простота управления обеспечивают легкость работы без лишнего утомления, а мощность и большой ресурс - производительность. Бесщеточный двигатель меньше перегревается и способен работать без падения скорости,  даже при увеличении нагрузки на патрон. Все эти преимущества делают бесщеточные дрели универсальным инструментом - для дома, мастерской и даже стройки. Применение: для сверления отверстий в различных материалах, закручивания/откручивания резьбовых соединений

        Преимущества

        • Аккумуляторная технология избавляет оператора от необходимости следить за шнуром питания
        • Бесщеточный двигатель отличается высокой производительностью и долгим сроком службы
        • Быстрозажимной патрон - для простой смены оснастки
        • Функция реверса упрощает выведение застрявшего в материале сверла
        • Регулировка частоты вращения - для точной настройки под разные материалы
        • Подсветка рабочей зоны упрощает ведение работы в условиях недостаточной освещенности
        • Li-lon технология: без эффекта памяти, без саморазряда, с повышенной плотностью энергии
        • Удобный кейс решает вопрос хранения и транспортировки P.I.T. PID03003-20M2/BL