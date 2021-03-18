Аккумуляторная дрель-шуруповерт P.I.T. Стандарт PSR 18-D1

Преимущества

Двухскоростной редуктор - для широкого спектра работ

Наличие реверса

Встроенная подсветка - для работы при плохом освещении

Рукоятка с нескользящими вставками - для комфортного рабочего процесса

18 ступеней крутящего момента - для работы с разными материалами

2 аккумулятора - для продолжительных работ

Li-lon аккумуляторы: без эффекта памяти, без саморазряда

Кейс - для удобства хранения и транспортировки P.I.T. СТАНДАРТ PSR 18-D1

Дрель-шуруповерт P.I.T. СТАНДАРТ PSR 18-D1 снабжена двухскоростным редуктором, что расширяет сферу применения. Переключение между рабочими скоростями осуществляется посредством тумблера сверху на корпусе. Светодиодная подсветка позволяет работать даже при плохом освещении. В инструменте предусмотрена функция реверса, которая помогает легко выворачивать различный крепеж. Кейс решает вопрос хранения и транспортировки.