Аккумуляторная дрель-шуруповерт P.I.T. Стандарт PSR 18-D1
Арт. О00000026663
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Китай
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Класс товара
|бытовой
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Макс. крутящий момент, Нм
|30
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Тип
|аккумуляторный
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Тип двигателя
|щеточный
- Дрель-шуруповерт P.I.T. СТАНДАРТ PSR 18-D1 снабжена двухскоростным редуктором, что расширяет сферу применения. Переключение между рабочими скоростями осуществляется посредством тумблера сверху на корпусе. Светодиодная подсветка позволяет работать даже при плохом освещении. В инструменте предусмотрена функция реверса, которая помогает легко выворачивать различный крепеж. Кейс решает вопрос хранения и транспортировки.
Преимущества
- Двухскоростной редуктор - для широкого спектра работ
- Наличие реверса
- Встроенная подсветка - для работы при плохом освещении
- Рукоятка с нескользящими вставками - для комфортного рабочего процесса
- 18 ступеней крутящего момента - для работы с разными материалами
- 2 аккумулятора - для продолжительных работ
- Li-lon аккумуляторы: без эффекта памяти, без саморазряда
- Кейс - для удобства хранения и транспортировки P.I.T. СТАНДАРТ PSR 18-D1