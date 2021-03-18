Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Аккумуляторная дрель-шуруповерт P.I.T. Стандарт PSR 18-D1
3.9
27
Найти аналог
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт P.I.T. Стандарт PSR 18-D1
    Арт. О00000026663
    3.9
    27
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт P.I.T. Стандарт PSR 18-D1
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт P.I.T. Стандарт PSR 18-D1
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт P.I.T. Стандарт PSR 18-D1
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт P.I.T. Стандарт PSR 18-D1
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт P.I.T. Стандарт PSR 18-D1
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт P.I.T. Стандарт PSR 18-D1
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт P.I.T. Стандарт PSR 18-D1
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт P.I.T. Стандарт PSR 18-D1
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт P.I.T. Стандарт PSR 18-D1
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт P.I.T. Стандарт PSR 18-D1
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт P.I.T. Стандарт PSR 18-D1
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт P.I.T. Стандарт PSR 18-D1
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт P.I.T. Стандарт PSR 18-D1
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт P.I.T. Стандарт PSR 18-D1
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт P.I.T. Стандарт PSR 18-D1
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт P.I.T. Стандарт PSR 18-D1

      Аккумуляторная дрель-шуруповерт P.I.T. Стандарт PSR 18-D1

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000026663
      3.9
      27

      Характеристики

      Производитель
      		P.I.T.
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Китай
      Класс товара
      		бытовой
      Макс. крутящий момент, Нм
      		30
      Тип
      		аккумуляторный
      Тип двигателя
      		щеточный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Дрель-шуруповерт P.I.T. СТАНДАРТ PSR 18-D1 снабжена двухскоростным редуктором, что расширяет сферу применения. Переключение между рабочими скоростями осуществляется посредством тумблера сверху на корпусе. Светодиодная подсветка позволяет работать даже при плохом освещении. В инструменте предусмотрена функция реверса, которая помогает легко выворачивать различный крепеж. Кейс решает вопрос хранения и транспортировки. 

        Преимущества

        • Двухскоростной редуктор - для широкого спектра работ
        • Наличие реверса
        • Встроенная подсветка - для работы при плохом освещении
        • Рукоятка с нескользящими вставками - для комфортного рабочего процесса
        • 18 ступеней крутящего момента - для работы с разными материалами
        • 2 аккумулятора - для продолжительных работ
        • Li-lon аккумуляторы: без эффекта памяти, без саморазряда
        • Кейс - для удобства хранения и транспортировки P.I.T. СТАНДАРТ PSR 18-D1