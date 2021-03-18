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Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт P.I.T. Мастер PSR24-C
3.1
8
5 990 ₽
6 335 ₽
Ударные дрели-шуруповерты аккумуляторные
    Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт P.I.T. Мастер PSR24-C
    Арт. О00000026665
    3.1
    8
    Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт P.I.T. Мастер PSR24-C

      Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт P.I.T. Мастер PSR24-C

      • -345 ₽
      5 990 ₽
      6 335 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 9 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. О00000026665
      3.1
      8

      Характеристики

      Производитель
      		P.I.T.
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Китай
      Класс товара
      		профессиональный
      Макс. крутящий момент, Нм
      		40
      Тип
      		аккумуляторный
      Тип двигателя
      		щеточный
      Все характеристики
      • -345 ₽
      5 990 ₽
      6 335 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 9 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить

      • Шуруповерт P.I.T. МАСТЕР 24 В PSR24-C надежен и эффективен в работе. Используется для закручивания крепежа и просверливания отверстий в дереве, металле, пластике, керамике. Имеет двухскоростной редуктор. Благодаря быстрозажимному патрону замена оснастки занимает минимум времени. Встроенная подсветка оптимально освещает пространство при эксплуатации инструмента в затемненных помещениях. Функция реверса помогает легко извлечь сверло (в том числе, заклинившее).

        Преимущества

        • Индикатор заряда батареи
        • Обрезиненная рукоять для надежного хвата
        • 2 аккумулятора - для продолжительной работы
        • Сила затягивания регулируется с помощью муфты
        • Отверстие для установки поясного крепления
        • Регулируемое число оборотов для оптимальной работы с материалами
        • Пластиковый кейс для удобства хранения и транспортировки P.I.T. МАСТЕР 24 В PSR24-C
        • Литий-ионная технология без эффекта памяти и саморазряда