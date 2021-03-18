Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт P.I.T. Мастер PSR24-C

Шуруповерт P.I.T. МАСТЕР 24 В PSR24-C надежен и эффективен в работе. Используется для закручивания крепежа и просверливания отверстий в дереве, металле, пластике, керамике. Имеет двухскоростной редуктор. Благодаря быстрозажимному патрону замена оснастки занимает минимум времени. Встроенная подсветка оптимально освещает пространство при эксплуатации инструмента в затемненных помещениях. Функция реверса помогает легко извлечь сверло (в том числе, заклинившее).

Преимущества