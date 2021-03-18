Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт P.I.T. Мастер PSR24-C
Арт. О00000026665
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Китай
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Класс товара
|профессиональный
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Макс. крутящий момент, Нм
|40
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Тип
|аккумуляторный
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Тип двигателя
|щеточный
Шуруповерт P.I.T. МАСТЕР 24 В PSR24-C надежен и эффективен в работе. Используется для закручивания крепежа и просверливания отверстий в дереве, металле, пластике, керамике. Имеет двухскоростной редуктор. Благодаря быстрозажимному патрону замена оснастки занимает минимум времени. Встроенная подсветка оптимально освещает пространство при эксплуатации инструмента в затемненных помещениях. Функция реверса помогает легко извлечь сверло (в том числе, заклинившее).
Преимущества
- Индикатор заряда батареи
- Обрезиненная рукоять для надежного хвата
- 2 аккумулятора - для продолжительной работы
- Сила затягивания регулируется с помощью муфты
- Отверстие для установки поясного крепления
- Регулируемое число оборотов для оптимальной работы с материалами
- Пластиковый кейс для удобства хранения и транспортировки P.I.T. МАСТЕР 24 В PSR24-C
- Литий-ионная технология без эффекта памяти и саморазряда