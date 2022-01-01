Поверхностный насос с гидроаккумулятором P.I.T. PAP015022-900/42, 900 Вт

Преимущества

Автоматическая работа

Несложный монтаж P.I.T. PAP015022-900/42

Не требует обслуживания

Простота в использовании

Защита от перегрева

Насосная станция для создания водопроводной сети, в которой давление воды поддерживается в автоматическом режиме. Отлично подойдет для коттеджей, дачных домов, организации полива огородов, садовых участков, фермерских хозяйств, автономного водоснабжения индивидуальных строений.