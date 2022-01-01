Поверхностный насос с гидроаккумулятором P.I.T. PAP015022-900/42, 900 Вт
Арт. О00000026699
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Китай
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Для повышения давления
|Нет
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Частотное регулирование
|без частотного регулирования
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- Насосная станция для создания водопроводной сети, в которой давление воды поддерживается в автоматическом режиме. Отлично подойдет для коттеджей, дачных домов, организации полива огородов, садовых участков, фермерских хозяйств, автономного водоснабжения индивидуальных строений.
Преимущества
- Автоматическая работа
- Несложный монтаж P.I.T. PAP015022-900/42
- Не требует обслуживания
- Простота в использовании
- Защита от перегрева