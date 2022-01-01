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Поверхностный насос с гидроаккумулятором P.I.T. PAP015022-900/42, 900 Вт
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Насосные станции водоснабжения
    Поверхностный насос с гидроаккумулятором P.I.T. PAP015022-900/42, 900 Вт
    Арт. О00000026699
    Поверхностный насос с гидроаккумулятором P.I.T. PAP015022-900/42, 900 Вт

      Поверхностный насос с гидроаккумулятором P.I.T. PAP015022-900/42, 900 Вт

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000026699

      Характеристики

      Производитель
      		P.I.T.
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Китай
      Для повышения давления
      		Нет
      Частотное регулирование
      		без частотного регулирования
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Насосная станция для создания водопроводной сети, в которой давление воды поддерживается в автоматическом режиме. Отлично подойдет для коттеджей, дачных домов, организации полива огородов, садовых участков, фермерских хозяйств, автономного водоснабжения индивидуальных строений.

        Преимущества

        • Автоматическая работа
        • Несложный монтаж P.I.T. PAP015022-900/42
        • Не требует обслуживания
        • Простота в использовании
        • Защита от перегрева