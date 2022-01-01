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Станок точильный P.I.T. Мастер PBG125-C1
Арт. О00000026725
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Китай
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Напряжение сети, В
|220
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Посадочный диаметр первого круга, мм
|12.7
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- Станок точильный PBG 125-C1 станет отличным помощником в мастерской или гараже. Подходит для заточки слесарного и режущего инструмента, удаления слоев металла с обрабатываемых заготовок. В станке точильном установлен двигатель с мощностью 200 Вт. Шлифовальные круги диаметром 125 мм. Простое использование без специального ухода. Прочный корпус поглощает шум и рабочие вибрации. С обеих сторон станка установлены прозрачные экраны, защищающие от вылета искр, не закрывая обзор оператору.
Преимущества
- Рабочая площадка с креплением в комплекте
- Защита от пыли
- 2 круга разной зернистости для любых работ
- Мощный двигатель 200Вт
- Простая и надежная конструкция