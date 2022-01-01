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Станок точильный P.I.T. Мастер PBG125-C1
3 350 ₽
Станки для заточки инструмента и ножей
  • Персональная скидка
Станок точильный P.I.T. Мастер PBG125-C1
Арт. О00000026725
Станок точильный P.I.T. Мастер PBG125-C1
Станок точильный P.I.T. Мастер PBG125-C1
Станок точильный P.I.T. Мастер PBG125-C1
Станок точильный P.I.T. Мастер PBG125-C1
Станок точильный P.I.T. Мастер PBG125-C1
  • Персональная скидка
Станок точильный P.I.T. Мастер PBG125-C1
Станок точильный P.I.T. Мастер PBG125-C1
Станок точильный P.I.T. Мастер PBG125-C1
Станок точильный P.I.T. Мастер PBG125-C1
Станок точильный P.I.T. Мастер PBG125-C1

Станок точильный P.I.T. Мастер PBG125-C1

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3 350 ₽
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    из 2 магазинов, бесплатно
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    из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
Арт. О00000026725

Характеристики

Производитель
P.I.T.
Страна производства
Китай
Родина бренда
Китай
Напряжение сети, В
220
Посадочный диаметр первого круга, мм
12.7
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
3 350 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Станок точильный PBG 125-C1 станет отличным помощником в мастерской или гараже. Подходит для заточки слесарного и режущего инструмента, удаления слоев металла с обрабатываемых заготовок. В станке точильном установлен двигатель с мощностью 200 Вт. Шлифовальные круги диаметром 125 мм. Простое использование без специального ухода. Прочный корпус поглощает шум и рабочие вибрации. С обеих сторон станка установлены прозрачные экраны, защищающие от вылета искр, не закрывая обзор оператору.

    Преимущества

    • Рабочая площадка с креплением в комплекте
    • Защита от пыли
    • 2 круга разной зернистости для любых работ
    • Мощный двигатель 200Вт
    • Простая и надежная конструкция