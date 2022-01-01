Станок точильный P.I.T. Мастер PBG125-C1

Преимущества

Рабочая площадка с креплением в комплекте

Защита от пыли

2 круга разной зернистости для любых работ

Мощный двигатель 200Вт

Простая и надежная конструкция

Станок точильный PBG 125-C1 станет отличным помощником в мастерской или гараже. Подходит для заточки слесарного и режущего инструмента, удаления слоев металла с обрабатываемых заготовок. В станке точильном установлен двигатель с мощностью 200 Вт. Шлифовальные круги диаметром 125 мм. Простое использование без специального ухода. Прочный корпус поглощает шум и рабочие вибрации. С обеих сторон станка установлены прозрачные экраны, защищающие от вылета искр, не закрывая обзор оператору.