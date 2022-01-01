Станок точильный P.I.T. Мастер PBG150-C1

Преимущества

P.I.T. PBG150-C1 имеет мощный двигатель



Рабочая площадка с креплением в комплекте

Прозрачные экраны не закрывают обзор оператору

2 круга разной зернистости для любых работ

Простая и надежная конструкция

Надежная защита от пыли

Необязательно закреплять станок на верстаке

Станок точильный PBG150-C1 станет отличным помощником в мастерской, гараже или дома. Подходит для заточки и шлифовки слесарного и режущего инструмента, удаления слоев металла с обрабатываемых заготовок. Четыре резиновые опоры поглощает шум и снижают рабочие вибрации. С обеих сторон станка установлены прозрачные экраны для защиты от вылета искр и металлической стружки.