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Станок точильный P.I.T. Мастер PBG150-C1
Найти аналог
Станки для заточки инструмента и ножей
    Станок точильный P.I.T. Мастер PBG150-C1
    Арт. О00000033361
    Станок точильный P.I.T. Мастер PBG150-C1
    Станок точильный P.I.T. Мастер PBG150-C1
    Станок точильный P.I.T. Мастер PBG150-C1
    Станок точильный P.I.T. Мастер PBG150-C1
    Станок точильный P.I.T. Мастер PBG150-C1
      Станок точильный P.I.T. Мастер PBG150-C1
      Станок точильный P.I.T. Мастер PBG150-C1
      Станок точильный P.I.T. Мастер PBG150-C1
      Станок точильный P.I.T. Мастер PBG150-C1
      Станок точильный P.I.T. Мастер PBG150-C1

      Станок точильный P.I.T. Мастер PBG150-C1

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000033361

      Характеристики

      Производитель
      		P.I.T.
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Китай
      Напряжение сети, В
      		220
      Посадочный диаметр первого круга, мм
      		12.7
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Станок точильный  PBG150-C1 станет отличным помощником в мастерской, гараже или дома. Подходит для заточки и шлифовки слесарного и режущего инструмента, удаления слоев металла с обрабатываемых заготовок. Четыре резиновые опоры поглощает шум и снижают рабочие вибрации. С обеих сторон станка установлены прозрачные экраны для защиты от вылета искр и металлической стружки.

        Преимущества

        • P.I.T. PBG150-C1 имеет мощный двигатель
        • Рабочая площадка с креплением в комплекте
        • Прозрачные экраны не закрывают обзор оператору
        • 2 круга разной зернистости для любых работ
        • Простая и надежная конструкция
        • Надежная защита от пыли
        • Необязательно закреплять станок на верстаке