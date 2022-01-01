Станок точильный P.I.T. Мастер PBG150-C1
Арт. О00000033361
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Китай
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Напряжение сети, В
|220
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Посадочный диаметр первого круга, мм
|12.7
- Станок точильный PBG150-C1 станет отличным помощником в мастерской, гараже или дома. Подходит для заточки и шлифовки слесарного и режущего инструмента, удаления слоев металла с обрабатываемых заготовок. Четыре резиновые опоры поглощает шум и снижают рабочие вибрации. С обеих сторон станка установлены прозрачные экраны для защиты от вылета искр и металлической стружки.
Преимущества
- P.I.T. PBG150-C1 имеет мощный двигатель
- Рабочая площадка с креплением в комплекте
- Прозрачные экраны не закрывают обзор оператору
- 2 круга разной зернистости для любых работ
- Простая и надежная конструкция
- Надежная защита от пыли
- Необязательно закреплять станок на верстаке
- P.I.T. PBG150-C1 имеет мощный двигатель