Сварочный инвертор P.I.T. PMI300-D IGBT

Преимущества

Компактный корпус

Длительный рабочий цикл благодаря использованию биполярных транзисторов

Высокопроизводительный вентилятор и радиаторы охлаждения обеспечивают работу без перегрева

Надёжность и износостойкость

Простота эксплуатации

Цифровой дисплей

Горячий старт

Антиприлипание электрода

Сварочный инвертор P.I.T. PMI300-D представляет собой однофазное устройство, работающее от сети 220 В. Агрегат предназначен для сварки ММА покрытыми электродами на постоянном токе диаметром от 1.6 до 5.0 мм. Эта модель подходит для сварки нержавеющей и легированной стали, а также сплавов. Сварочный инвертор может использоваться на строительных площадках, в небольшом производстве, в мастерских. Устройство оснащено цифровым дисплеем для контроля за показателями во время работы. Также эта модель отличается небольшим весом и высокой выходной мощностью.