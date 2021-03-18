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Сварочный инвертор P.I.T. PMI300-D IGBT
4.5
4
8 265 ₽
Mma сварочные аппараты дуговой сварки электродами
  • Персональная скидка
Сварочный инвертор P.I.T. PMI300-D IGBT
Арт. О00000026724
4.5
4
Сварочный инвертор P.I.T. PMI300-D IGBT
Сварочный инвертор P.I.T. PMI300-D IGBT
Сварочный инвертор P.I.T. PMI300-D IGBT
Сварочный инвертор P.I.T. PMI300-D IGBT
Сварочный инвертор P.I.T. PMI300-D IGBT
Сварочный инвертор P.I.T. PMI300-D IGBT
Сварочный инвертор P.I.T. PMI300-D IGBT
Сварочный инвертор P.I.T. PMI300-D IGBT
  • Персональная скидка
Сварочный инвертор P.I.T. PMI300-D IGBT
Сварочный инвертор P.I.T. PMI300-D IGBT
Сварочный инвертор P.I.T. PMI300-D IGBT
Сварочный инвертор P.I.T. PMI300-D IGBT
Сварочный инвертор P.I.T. PMI300-D IGBT
Сварочный инвертор P.I.T. PMI300-D IGBT
Сварочный инвертор P.I.T. PMI300-D IGBT
Сварочный инвертор P.I.T. PMI300-D IGBT

Сварочный инвертор P.I.T. PMI300-D IGBT

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8 265 ₽
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  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 260 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
Арт. О00000026724
4.5
4

Характеристики

Производитель
P.I.T.
Страна производства
Китай
Родина бренда
Китай
Макс. мощность, кВт
7.2
Макс. сварочный ток MMA, А
300
Напряжение сети, В
220
Мин. сварочный ток MMA, А
10
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
8 265 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 260 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Сварочный инвертор P.I.T. PMI300-D представляет собой однофазное устройство, работающее от сети 220 В. Агрегат предназначен для сварки ММА покрытыми электродами на постоянном токе диаметром от 1.6 до 5.0 мм. Эта модель подходит для сварки нержавеющей и легированной стали, а также сплавов. Сварочный инвертор может использоваться на строительных площадках, в небольшом производстве, в мастерских. Устройство оснащено цифровым дисплеем для контроля за показателями во время работы. Также эта модель отличается небольшим весом и высокой выходной мощностью.

    Преимущества

    • Компактный корпус
    • Длительный рабочий цикл благодаря использованию биполярных транзисторов
    • Высокопроизводительный вентилятор и радиаторы охлаждения обеспечивают работу без перегрева
    • Надёжность и износостойкость
    • Простота эксплуатации
    • Цифровой дисплей
    • Горячий старт
    • Антиприлипание электрода