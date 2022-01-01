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Вибратор для бетона P.I.T. P31035, 1100 Вт
Найти аналог
Глубинные вибраторы
    Вибратор для бетона P.I.T. P31035, 1100 Вт
    Арт. О00000029517
    Вибратор для бетона P.I.T. P31035, 1100 Вт
    Вибратор для бетона P.I.T. P31035, 1100 Вт
    Вибратор для бетона P.I.T. P31035, 1100 Вт
    Вибратор для бетона P.I.T. P31035, 1100 Вт
    Вибратор для бетона P.I.T. P31035, 1100 Вт
      Вибратор для бетона P.I.T. P31035, 1100 Вт
      Вибратор для бетона P.I.T. P31035, 1100 Вт
      Вибратор для бетона P.I.T. P31035, 1100 Вт
      Вибратор для бетона P.I.T. P31035, 1100 Вт
      Вибратор для бетона P.I.T. P31035, 1100 Вт

      Вибратор для бетона P.I.T. P31035, 1100 Вт

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000029517

      Характеристики

      Производитель
      		P.I.T.
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Китай
      Габариты, мм
      		340x90x170
      Мощность, л.с.
      		1.49
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Электрический ручной вибратор для бетона P.I.T. P31035 представляет собой портативное оборудование, которое предназначено для быстрого и полного удаления воздушных пузырьков из бетонной смеси. Прибор незаменим при заливке фундаментов, стен, колонн. Модель оснащена мощным электродвигателем, который обеспечивает высокую производительность. Благодаря эргономичной D-образной рукоятке агрегат надежно лежит в руке

        Преимущества

        • Максимальное число оборотов - 1300 об/мин
        • Высокая надежность
        • Небольшой вес
        • Мощный электродвигатель
        • Эргономичная D-образная рукоятка
        • Долгий срок службы P.I.T. P31035
        • Не требует сложного технического обслуживания