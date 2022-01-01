Вибратор для бетона P.I.T. P31035, 1100 Вт

Преимущества

Максимальное число оборотов - 1300 об/мин

Высокая надежность

Небольшой вес

Мощный электродвигатель

Эргономичная D-образная рукоятка

Долгий срок службы P.I.T. P31035

Не требует сложного технического обслуживания

Электрический ручной вибратор для бетона P.I.T. P31035 представляет собой портативное оборудование, которое предназначено для быстрого и полного удаления воздушных пузырьков из бетонной смеси. Прибор незаменим при заливке фундаментов, стен, колонн. Модель оснащена мощным электродвигателем, который обеспечивает высокую производительность. Благодаря эргономичной D-образной рукоятке агрегат надежно лежит в руке