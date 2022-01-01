Вибратор для бетона P.I.T. P31035, 1100 Вт
Арт. О00000029517
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Китай
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Габариты, мм
|340x90x170
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Мощность, л.с.
|1.49
- Электрический ручной вибратор для бетона P.I.T. P31035 представляет собой портативное оборудование, которое предназначено для быстрого и полного удаления воздушных пузырьков из бетонной смеси. Прибор незаменим при заливке фундаментов, стен, колонн. Модель оснащена мощным электродвигателем, который обеспечивает высокую производительность. Благодаря эргономичной D-образной рукоятке агрегат надежно лежит в руке
Преимущества
- Максимальное число оборотов - 1300 об/мин
- Высокая надежность
- Небольшой вес
- Мощный электродвигатель
- Эргономичная D-образная рукоятка
- Долгий срок службы P.I.T. P31035
- Не требует сложного технического обслуживания