Глубинный вибратор P.I.T. P31045, 1500 Вт

Преимущества

Максимальное число оборотов - 2800 об/мин

Надежная конструкция P.I.T. P31045

Простота в эксплуатации

Долгий срок службы

Электрический стационарный вибратор для бетона P.I.T. P31045 обеспечивает превосходное уплотнение грунта или бетона. Модель имеет прочный металлический корпус и прослужит длительное время. Установка легко и удобно перемещается благодаря рукояти, которая располагается на двигателе