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Глубинный вибратор P.I.T. P31045, 1500 Вт
Найти аналог
Глубинные вибраторы
    Глубинный вибратор P.I.T. P31045, 1500 Вт
    Арт. О00000026668
    Глубинный вибратор P.I.T. P31045, 1500 Вт
    Глубинный вибратор P.I.T. P31045, 1500 Вт
    Глубинный вибратор P.I.T. P31045, 1500 Вт
    Глубинный вибратор P.I.T. P31045, 1500 Вт
      Глубинный вибратор P.I.T. P31045, 1500 Вт
      Глубинный вибратор P.I.T. P31045, 1500 Вт
      Глубинный вибратор P.I.T. P31045, 1500 Вт
      Глубинный вибратор P.I.T. P31045, 1500 Вт

      Глубинный вибратор P.I.T. P31045, 1500 Вт

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000026668

      Характеристики

      Производитель
      		P.I.T.
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Китай
      Габариты, мм
      		330x190x300
      Частота, Гц
      		50
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Электрический стационарный вибратор для бетона P.I.T. P31045 обеспечивает превосходное уплотнение грунта или бетона. Модель имеет прочный металлический корпус и прослужит длительное время. Установка легко и удобно перемещается благодаря рукояти, которая располагается на двигателе

        Преимущества

        • Максимальное число оборотов - 2800 об/мин
        • Надежная конструкция P.I.T. P31045
        • Простота в эксплуатации
        • Долгий срок службы