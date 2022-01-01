Глубинный вибратор P.I.T. P31045, 1500 Вт
Арт. О00000026668
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Китай
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Габариты, мм
|330x190x300
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Частота, Гц
|50
- Электрический стационарный вибратор для бетона P.I.T. P31045 обеспечивает превосходное уплотнение грунта или бетона. Модель имеет прочный металлический корпус и прослужит длительное время. Установка легко и удобно перемещается благодаря рукояти, которая располагается на двигателе
Преимущества
- Максимальное число оборотов - 2800 об/мин
- Надежная конструкция P.I.T. P31045
- Простота в эксплуатации
- Долгий срок службы