Зарядное устройство инверторное P.I.T. РО220-50А для автомобильного аккумулятора
Арт. О00000034449
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Китай
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Макс. потребляемая мощность запуска, Вт
|765
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Макс. ток заряда, А
|50
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- Зарядное устройство инверторное P.I.T. РО220-50А предназначено для заряда кислотных аккумуляторов. Прибор оснащен дисплеем, позволяющим отслеживать и настраивать все нужные параметры. Устройство обладает компактным размером и небольшим весом, поэтому не занимает много места и легко транспортируется.
Преимущества
- Функция импульсной зарядки
- Автоматическая корректировка параметров
- Цифровой дисплей
- Удобное управление
- Защита от перегрузок - в случае короткого замыкания срабатывает блокиратор, отключающий питание. Это препятствует повреждению внутренних цепей устройства и продлению срока службы
- Защита от неправильного подключения - при неверно соединенной полярности устройство не включится, что предотвратит возникновение поломки
- Компактность - прибор можно перевозить в багажнике автомобиля, хранить дома или на даче