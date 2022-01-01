Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Зарядное устройство инверторное P.I.T. РО220-50А для автомобильного аккумулятора
Найти аналог
Зарядные устройства
    Зарядное устройство инверторное P.I.T. РО220-50А для автомобильного аккумулятора
    Арт. О00000034449
    Зарядное устройство инверторное P.I.T. РО220-50А для автомобильного аккумулятора
    Зарядное устройство инверторное P.I.T. РО220-50А для автомобильного аккумулятора
    Зарядное устройство инверторное P.I.T. РО220-50А для автомобильного аккумулятора
    Зарядное устройство инверторное P.I.T. РО220-50А для автомобильного аккумулятора
      Зарядное устройство инверторное P.I.T. РО220-50А для автомобильного аккумулятора
      Зарядное устройство инверторное P.I.T. РО220-50А для автомобильного аккумулятора
      Зарядное устройство инверторное P.I.T. РО220-50А для автомобильного аккумулятора
      Зарядное устройство инверторное P.I.T. РО220-50А для автомобильного аккумулятора

      Зарядное устройство инверторное P.I.T. РО220-50А для автомобильного аккумулятора

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000034449

      Характеристики

      Производитель
      		P.I.T.
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Китай
      Макс. потребляемая мощность запуска, Вт
      		765
      Макс. ток заряда, А
      		50
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

      С этим товаром смотрят

      Многофункциональная смазка WD-40 200мл
      400 ₽
      Многофункциональная смазка WD-40 200мл
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Зарядное устройство инверторное P.I.T. РО220-50А предназначено для заряда кислотных аккумуляторов. Прибор оснащен дисплеем, позволяющим отслеживать и настраивать все нужные параметры. Устройство обладает компактным размером и небольшим весом, поэтому не занимает много места и легко транспортируется.

        Преимущества

        • Функция импульсной зарядки
        • Автоматическая корректировка параметров
        • Цифровой дисплей
        • Удобное управление
        • Защита от перегрузок - в случае короткого замыкания срабатывает блокиратор, отключающий питание. Это препятствует повреждению внутренних цепей устройства и продлению срока службы
        • Защита от неправильного подключения - при неверно соединенной полярности устройство не включится, что предотвратит возникновение поломки
        • Компактность - прибор можно перевозить в багажнике автомобиля, хранить дома или на даче