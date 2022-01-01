Зарядное устройство инверторное P.I.T. РО220-50А для автомобильного аккумулятора

Преимущества

Функция импульсной зарядки

Автоматическая корректировка параметров

Цифровой дисплей

Удобное управление

Защита от перегрузок - в случае короткого замыкания срабатывает блокиратор, отключающий питание. Это препятствует повреждению внутренних цепей устройства и продлению срока службы

Защита от неправильного подключения - при неверно соединенной полярности устройство не включится, что предотвратит возникновение поломки

Компактность - прибор можно перевозить в багажнике автомобиля, хранить дома или на даче

Зарядное устройство инверторное P.I.T. РО220-50А предназначено для заряда кислотных аккумуляторов. Прибор оснащен дисплеем, позволяющим отслеживать и настраивать все нужные параметры. Устройство обладает компактным размером и небольшим весом, поэтому не занимает много места и легко транспортируется.