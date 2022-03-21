Фильтр-мешки Karcher 6.904-322, бумажные, 5 шт.

Совместимость с моделями пылесосов

Karcher WD 2, Karcher WD 2 Home, Karcher WD 2 Cartridge Filter Kit.

Бумажный пылесборник Karcher 6.904-322 предназначен для пылесоса MV 2. Эффективно собирает всасываемый мусор, а также защищает внутренние детали и механизмы пылесоса. Фильтр изготовлен из бумаги повышенной прочности. После использования легко утилизируется, не загрязняя окружающую среду.В комплекте 5 бумажных фильтр-мешков.