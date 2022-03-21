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Фильтр-мешки Karcher 6.904-322, бумажные, 5 шт.
Арт. Х103406
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Тип
|мешок
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Материал
|бумага
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- Бумажный пылесборник Karcher 6.904-322 предназначен для пылесоса MV 2. Эффективно собирает всасываемый мусор, а также защищает внутренние детали и механизмы пылесоса. Фильтр изготовлен из бумаги повышенной прочности. После использования легко утилизируется, не загрязняя окружающую среду.
В комплекте 5 бумажных фильтр-мешков.
Совместимость с моделями пылесосов
- Karcher WD 2, Karcher WD 2 Home, Karcher WD 2 Cartridge Filter Kit.