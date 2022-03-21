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Фильтр-мешки Karcher 6.904-322, бумажные, 5 шт.
5.0
2
1 090 ₽
Мешки для пылесоса
  • Персональная скидка
Фильтр-мешки Karcher 6.904-322, бумажные, 5 шт.
Арт. Х103406
5.0
2
Фильтр-мешки Karcher 6.904-322, бумажные, 5 шт.
Фильтр-мешки Karcher 6.904-322, бумажные, 5 шт.
Фильтр-мешки Karcher 6.904-322, бумажные, 5 шт.
Фильтр-мешки Karcher 6.904-322, бумажные, 5 шт.
Фильтр-мешки Karcher 6.904-322, бумажные, 5 шт.
Фильтр-мешки Karcher 6.904-322, бумажные, 5 шт.
Фильтр-мешки Karcher 6.904-322, бумажные, 5 шт.
Фильтр-мешки Karcher 6.904-322, бумажные, 5 шт.
  • Персональная скидка
Фильтр-мешки Karcher 6.904-322, бумажные, 5 шт.
Фильтр-мешки Karcher 6.904-322, бумажные, 5 шт.
Фильтр-мешки Karcher 6.904-322, бумажные, 5 шт.
Фильтр-мешки Karcher 6.904-322, бумажные, 5 шт.
Фильтр-мешки Karcher 6.904-322, бумажные, 5 шт.
Фильтр-мешки Karcher 6.904-322, бумажные, 5 шт.
Фильтр-мешки Karcher 6.904-322, бумажные, 5 шт.
Фильтр-мешки Karcher 6.904-322, бумажные, 5 шт.

Фильтр-мешки Karcher 6.904-322, бумажные, 5 шт.

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1 090 ₽
за штуку
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  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
Арт. Х103406
5.0
2

Характеристики

Производитель
Karcher
Страна производства
Китай
Родина бренда
Германия
Тип
мешок
Материал
бумага
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
1 090 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
  • Бумажный пылесборник Karcher 6.904-322 предназначен для пылесоса MV 2. Эффективно собирает всасываемый мусор, а также защищает внутренние детали и механизмы пылесоса. Фильтр изготовлен из бумаги повышенной прочности. После использования легко утилизируется, не загрязняя окружающую среду.
    В комплекте 5 бумажных фильтр-мешков.

    Совместимость с моделями пылесосов

    • Karcher WD 2, Karcher WD 2 Home, Karcher WD 2 Cartridge Filter Kit.