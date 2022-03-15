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Фильтр-мешки Karcher 6.959-130, бумажные, 5 шт.
5.0
2
Найти аналог
Мешки для пылесоса
    Фильтр-мешки Karcher 6.959-130, бумажные, 5 шт.
    Арт. X13150484
    5.0
    2
    Фильтр-мешки Karcher 6.959-130, бумажные, 5 шт.
    Фильтр-мешки Karcher 6.959-130, бумажные, 5 шт.
    Фильтр-мешки Karcher 6.959-130, бумажные, 5 шт.
      Фильтр-мешки Karcher 6.959-130, бумажные, 5 шт.
      Фильтр-мешки Karcher 6.959-130, бумажные, 5 шт.
      Фильтр-мешки Karcher 6.959-130, бумажные, 5 шт.

      Фильтр-мешки Karcher 6.959-130, бумажные, 5 шт.

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X13150484
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Karcher
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип
      		фильтр-мешок
      Материал
      		бумага
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Бумажный пылесборник Karcher 6.959-130 эффективно собирает всасываемый мусор, а также защищает внутренние детали и механизмы пылесоса. Фильтр изготовлен из бумаги повышенной прочности. После использования легко утилизируется, не загрязняя окружающую среду. В комплекте 5 бумажных фильтр-мешков.

        Совместимость с моделями пылесосов

        • Karcher серии: A 2204, A 2234, A 2254, A 2504, A 2534, A 2554, A 2604, A 2654; SE 4001, SE 4002
        • Karcher серии: WD 3.200, 3500 P, MV 3