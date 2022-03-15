Фильтр-мешки Karcher 6.959-130, бумажные, 5 шт.

Совместимость с моделями пылесосов

Karcher серии: A 2204, A 2234, A 2254, A 2504, A 2534, A 2554, A 2604, A 2654; SE 4001, SE 4002

Karcher серии: WD 3.200, 3500 P, MV 3

Бумажный пылесборник Karcher 6.959-130 эффективно собирает всасываемый мусор, а также защищает внутренние детали и механизмы пылесоса. Фильтр изготовлен из бумаги повышенной прочности. После использования легко утилизируется, не загрязняя окружающую среду. В комплекте 5 бумажных фильтр-мешков.