Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Картофелекопалка вибрационная Пахарь ККМ-1 к м/б Нева
19 740 ₽
Картофелекопалки
    Картофелекопалка вибрационная Пахарь ККМ-1 к м/б Нева
    Арт. О00000040452
    Картофелекопалка вибрационная Пахарь ККМ-1 к м/б Нева
    Картофелекопалка вибрационная Пахарь ККМ-1 к м/б Нева
    Картофелекопалка вибрационная Пахарь ККМ-1 к м/б Нева
      Картофелекопалка вибрационная Пахарь ККМ-1 к м/б Нева
      Картофелекопалка вибрационная Пахарь ККМ-1 к м/б Нева
      Картофелекопалка вибрационная Пахарь ККМ-1 к м/б Нева

      Картофелекопалка вибрационная Пахарь ККМ-1 к м/б Нева

      19 740 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 961 ₽
      • Доставка завтра или позже, бесплатно
      Арт. О00000040452

      Характеристики

      Производитель
      		Пахарь
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип навесного оборудования
      		картофелевыкапыватель
      Количество предметов, шт
      		1
      Все характеристики
      19 740 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 961 ₽
      • Доставка завтра или позже, бесплатно
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Картофелекопалка для мотоблока — предназначена для механизированного выкапывания клубней картофеля из земли, укладывания на поверхность для дальнейшего ручного собирания. Кроме этого механизм можно использовать для собирания лука, свеклы, чеснока. Модуль состоит из активного лемеха (ножа) и просевной решетки (грохота ). Возможно регулирование глубины выкапывания с помощью опорных колес, мягкость сепарации грунта регулируется с помощью оборотов двигателя мотоблока. Картофелекопалка предназначен для работы на легких и средних почвах при влажности не более 27%, засоренных камнями до 8-9 т/га, при твердости почвы до 20 кг/см2. Совместимость с мотоблоками типа: Нева, Ока, Каскад, МБ-900 серии (Патриот, Брайт, Редверг и др.) и мотоблоками аналогичной конструкции. Агрегат обладает техническими характеристиками: производительность за час чистой работы — 0,05-0,2 га/ч, рабочая скорость движения — 1,1-2,1 км/ч, Радиус поворота агрегата по крайней наружной точке — 3 м., ширина захвата активного лемеха — 370 мм.

        Преимущества

        • Долгий срок службы