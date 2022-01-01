Картофелекопалка вибрационная Пахарь ККМ-1 к м/б Нева

Преимущества

Долгий срок службы

Картофелекопалка для мотоблока — предназначена для механизированного выкапывания клубней картофеля из земли, укладывания на поверхность для дальнейшего ручного собирания. Кроме этого механизм можно использовать для собирания лука, свеклы, чеснока. Модуль состоит из активного лемеха (ножа) и просевной решетки (грохота ). Возможно регулирование глубины выкапывания с помощью опорных колес, мягкость сепарации грунта регулируется с помощью оборотов двигателя мотоблока. Картофелекопалка предназначен для работы на легких и средних почвах при влажности не более 27%, засоренных камнями до 8-9 т/га, при твердости почвы до 20 кг/см2. Совместимость с мотоблоками типа: Нева, Ока, Каскад, МБ-900 серии (Патриот, Брайт, Редверг и др.) и мотоблоками аналогичной конструкции. Агрегат обладает техническими характеристиками: производительность за час чистой работы — 0,05-0,2 га/ч, рабочая скорость движения — 1,1-2,1 км/ч, Радиус поворота агрегата по крайней наружной точке — 3 м., ширина захвата активного лемеха — 370 мм.