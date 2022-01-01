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Прицеп Адаптер Пахарь ПНО-1 (шина 4.00-10 шоссе) с ящиком
18 890 ₽
Мотоблочные адаптеры
    Прицеп Адаптер Пахарь ПНО-1 (шина 4.00-10 шоссе) с ящиком
    Арт. О00000040448
    Прицеп Адаптер Пахарь ПНО-1 (шина 4.00-10 шоссе) с ящиком

      Прицеп Адаптер Пахарь ПНО-1 (шина 4.00-10 шоссе) с ящиком

      18 890 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 2 168 ₽
      • Доставка завтра или позже, бесплатно
      Арт. О00000040448

      Характеристики

      Производитель
      		Пахарь
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип навесного оборудования
      		адаптер, прицеп
      Количество предметов, шт
      		1
      Все характеристики
      18 890 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 2 168 ₽
      • Доставка завтра или позже, бесплатно
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Прицеп для навесного оборудования ПНО-1 представляет собой многофункциональное трансформируемое устройство, предназначенное для работы с навесным почвообрабатывающим оборудованием на приусадебных участках. На рамку подъёма ПНО-1 посредством двойной сцепки СА-2 (в комплект с ПНО-1 не входит, но по желанию заказчика может  поставляться отдельно) можно установить: плуг, картофелесажалку, окучник, картофелекопатель, грабли поперечные сеноуборочные. ПНО-1 агрегатируется с мотоблоком весом более 100 кг и используется вне дорожной сети, на садовых, огородных, приусадебных участках, во всех почвенно-климатических зонах.

        Преимущества

        • Долгий срок службы