Прицеп Адаптер Пахарь ПНО-1 (шина 4.00-10 шоссе) с ящиком

Преимущества

Долгий срок службы

Прицеп для навесного оборудования ПНО-1 представляет собой многофункциональное трансформируемое устройство, предназначенное для работы с навесным почвообрабатывающим оборудованием на приусадебных участках. На рамку подъёма ПНО-1 посредством двойной сцепки СА-2 (в комплект с ПНО-1 не входит, но по желанию заказчика может поставляться отдельно) можно установить: плуг, картофелесажалку, окучник, картофелекопатель, грабли поперечные сеноуборочные. ПНО-1 агрегатируется с мотоблоком весом более 100 кг и используется вне дорожной сети, на садовых, огородных, приусадебных участках, во всех почвенно-климатических зонах.