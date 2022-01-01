Сеялка универсальная мотоблочная Пахарь "Пахарь" СМ6
Арт. О00000040460
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Россия
|
Родина бренда
|Россия
|
Тип навесного оборудования
|сеялка
|
Количество предметов, шт
|1
- Сеялка многократно сокращает время, которое обычно затрачивается на высев семян. Бережёт Ваше здоровье, поскольку Вам не придётся, согнувшись, ползать по огороду. К тому же агрегат экономит семена, избавит от хлопот с прореживанием и облегчает процесс прополки в летний период. Сеялка используется в сцепке с мотоблоками любых типов. Предусмотрена также возможность использования вручную с помощью двух рукояток. Одна закрепляется спереди к сцепке сеялки, вторая — вставляется в патрубок, предназначенный для установки маркера.
Преимущества
- Долгий срок службы