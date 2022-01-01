Сеялка универсальная мотоблочная Пахарь "Пахарь" СМ6

Преимущества

Долгий срок службы

Сеялка многократно сокращает время, которое обычно затрачивается на высев семян. Бережёт Ваше здоровье, поскольку Вам не придётся, согнувшись, ползать по огороду. К тому же агрегат экономит семена, избавит от хлопот с прореживанием и облегчает процесс прополки в летний период. Сеялка используется в сцепке с мотоблоками любых типов. Предусмотрена также возможность использования вручную с помощью двух рукояток. Одна закрепляется спереди к сцепке сеялки, вторая — вставляется в патрубок, предназначенный для установки маркера.