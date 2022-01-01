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Сеялка универсальная мотоблочная Пахарь "Пахарь" СМ6
13 970 ₽
Сеялки
    Сеялка универсальная мотоблочная Пахарь "Пахарь" СМ6
    Арт. О00000040460
    Сеялка универсальная мотоблочная Пахарь "Пахарь" СМ6

      Сеялка универсальная мотоблочная Пахарь "Пахарь" СМ6

      13 970 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 894 ₽
      • Доставка завтра или позже, бесплатно
      Арт. О00000040460

      Характеристики

      Производитель
      		Пахарь
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип навесного оборудования
      		сеялка
      Количество предметов, шт
      		1
      Все характеристики
      13 970 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 894 ₽
      • Доставка завтра или позже, бесплатно
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Сеялка многократно сокращает время, которое обычно затрачивается на высев семян. Бережёт Ваше здоровье, поскольку Вам не придётся, согнувшись, ползать по огороду. К тому же агрегат экономит семена, избавит от хлопот с прореживанием и облегчает процесс прополки в летний период. Сеялка используется в сцепке с мотоблоками любых типов. Предусмотрена также возможность использования вручную с помощью двух рукояток. Одна закрепляется спереди к сцепке сеялки, вторая — вставляется в патрубок, предназначенный для установки маркера.

        Преимущества

        • Долгий срок службы