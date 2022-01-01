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Набор для подключения шланга 3/4" PALISAD 65178, пистолет, 7 режимов полива, адаптер, 2 соединителя
362 ₽
430 ₽
Фитинги для шлангов и систем полива
    Набор для подключения шланга 3/4" PALISAD 65178, пистолет, 7 режимов полива, адаптер, 2 соединителя
    Арт. О00000034760
    Набор для подключения шланга 3/4" PALISAD 65178, пистолет, 7 режимов полива, адаптер, 2 соединителя

      Набор для подключения шланга 3/4" PALISAD 65178, пистолет, 7 режимов полива, адаптер, 2 соединителя

      • -68 ₽
      362 ₽
      430 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000034760

      Характеристики

      Производитель
      		Palisad
      Наличие резьбы
      		Да
      Количество в упаковке, шт
      		1
      Материал
      		пластик
      Вес, кг
      		0.2
      Все характеристики
      • -68 ₽
      362 ₽
      430 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Набор PALISAD 65178 применяется для полива растений при подключении к поливочному шлангу 3/4". Является незаменимым помощником в саду и на даче.

        Преимущества:

        • Все элементы набора выполнены из высококачественного ударопрочного АВS-пластика, устойчивого к воздействию влаги;
        • Распределитель оснащен регулируемой форсункой, имеющей 7 режимов полива: душ, режим задействования всех отверстий, мелкий туман, плоско-вертикальная струя, плоско-горизонтальная струя, туман, жесткая струя;
        • Это позволяет выбрать наиболее подходящий тип распыления для различных растений;
        • Удобный курок, расположенный сзади, оснащен функцией непрерывного полива;
        • Быстросъемный соединитель 3/4" позволяет быстро подсоединять или отсоединять шланг через адаптер-переходник;
        • В комплект также входит быстросъемный соединитель 3/4" с функцией "аквастоп", которая блокирует поток воды при отсоединении поливочного наконечника, предотвращая вытекание воды из шланга;
        • Совместим со всеми элементами поливочной системы "Palisad" и "Palisad Lux";

        Комплектация:

        • Наконечник поливочный регулируемый;
        • Быстросъемный соединитель 3/4 " с аквастопом;
        • Быстросъемный соединитель 3/4";
        • Адаптер-переходник 1/2" и 3/4".