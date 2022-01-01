Набор для подключения шланга 3/4" PALISAD 65178, пистолет, 7 режимов полива, адаптер, 2 соединителя

Преимущества:

Все элементы набора выполнены из высококачественного ударопрочного АВS-пластика, устойчивого к воздействию влаги;

Распределитель оснащен регулируемой форсункой, имеющей 7 режимов полива: душ, режим задействования всех отверстий, мелкий туман, плоско-вертикальная струя, плоско-горизонтальная струя, туман, жесткая струя;

Это позволяет выбрать наиболее подходящий тип распыления для различных растений;

Удобный курок, расположенный сзади, оснащен функцией непрерывного полива;

Быстросъемный соединитель 3/4" позволяет быстро подсоединять или отсоединять шланг через адаптер-переходник;

В комплект также входит быстросъемный соединитель 3/4" с функцией "аквастоп", которая блокирует поток воды при отсоединении поливочного наконечника, предотвращая вытекание воды из шланга;

Совместим со всеми элементами поливочной системы "Palisad" и "Palisad Lux";

Комплектация:

Наконечник поливочный регулируемый;

Быстросъемный соединитель 3/4 " с аквастопом;

Быстросъемный соединитель 3/4";

Адаптер-переходник 1/2" и 3/4".

Набор PALISAD 65178 применяется для полива растений при подключении к поливочному шлангу 3/4". Является незаменимым помощником в саду и на даче.