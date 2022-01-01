Набор для подключения шланга 3/4" PALISAD 65178, пистолет, 7 режимов полива, адаптер, 2 соединителя
Арт. О00000034760
Набор для подключения шланга 3/4" PALISAD 65178, пистолет, 7 режимов полива, адаптер, 2 соединителя
Арт. О00000034760
Характеристики
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Производитель
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Наличие резьбы
|Да
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Количество в упаковке, шт
|1
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Материал
|пластик
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Вес, кг
|0.2
- Набор PALISAD 65178 применяется для полива растений при подключении к поливочному шлангу 3/4". Является незаменимым помощником в саду и на даче.
Преимущества:
- Все элементы набора выполнены из высококачественного ударопрочного АВS-пластика, устойчивого к воздействию влаги;
- Распределитель оснащен регулируемой форсункой, имеющей 7 режимов полива: душ, режим задействования всех отверстий, мелкий туман, плоско-вертикальная струя, плоско-горизонтальная струя, туман, жесткая струя;
- Это позволяет выбрать наиболее подходящий тип распыления для различных растений;
- Удобный курок, расположенный сзади, оснащен функцией непрерывного полива;
- Быстросъемный соединитель 3/4" позволяет быстро подсоединять или отсоединять шланг через адаптер-переходник;
- В комплект также входит быстросъемный соединитель 3/4" с функцией "аквастоп", которая блокирует поток воды при отсоединении поливочного наконечника, предотвращая вытекание воды из шланга;
- Совместим со всеми элементами поливочной системы "Palisad" и "Palisad Lux";
Комплектация:
- Наконечник поливочный регулируемый;
- Быстросъемный соединитель 3/4 " с аквастопом;
- Быстросъемный соединитель 3/4";
- Адаптер-переходник 1/2" и 3/4".