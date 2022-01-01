Шланг поливочный Palisad Luxe Aquapro 67604 3/4" 25 м армированный 4-х слойный используется для садово-огородных работ на даче или приусадебном участке. Изделие изготовлено из высококачественного материала, благодаря чему прослужит не один год. Шланг эластичен, устойчив к ультрафиолетовому излучению.