Шланг поливочный Palisad Luxe Aquapro 67604 3/4" 25 м армированный 4-х слойный
Арт. О00000016759
Характеристики
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Производитель
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Родина бренда
|Германия
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Тип шланга
|армированный
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Диаметр, дюйм
|3/4
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Длина, м
|25
- Шланг поливочный Palisad Luxe Aquapro 67604 3/4" 25 м армированный 4-х слойный используется для садово-огородных работ на даче или приусадебном участке. Изделие изготовлено из высококачественного материала, благодаря чему прослужит не один год. Шланг эластичен, устойчив к ультрафиолетовому излучению.