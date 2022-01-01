Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Шланг поливочный Palisad Luxe Aquapro 67604 3/4" 25 м армированный 4-х слойный
Найти аналог
Шланги армированные
    Шланг поливочный Palisad Luxe Aquapro 67604 3/4" 25 м армированный 4-х слойный
    Арт. О00000016759
    Шланг поливочный Palisad Luxe Aquapro 67604 3/4" 25 м армированный 4-х слойный

      Шланг поливочный Palisad Luxe Aquapro 67604 3/4" 25 м армированный 4-х слойный

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. О00000016759

      Характеристики

      Производитель
      		Palisad
      Родина бренда
      		Германия
      Тип шланга
      		армированный
      Диаметр, дюйм
      		3/4
      Длина, м
      		25
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Шланг поливочный Palisad Luxe Aquapro 67604 3/4" 25 м армированный 4-х слойный используется для садово-огородных работ на даче или приусадебном участке. Изделие изготовлено из высококачественного материала, благодаря чему прослужит не один год. Шланг эластичен, устойчив к ультрафиолетовому излучению.