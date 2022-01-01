Шланг поливочный Palisad Luxe Professional 67465 3/4" 25 м 4-слойный армированный служит для полива и орошения садового участка, газона, различных зеленых насаждений. Благодаря полимерному покрытию шланг может использоваться на различных неровных поверхностях. Высокая гладкость исключает деформацию шланга и уменьшает возможные загрязнения, что избавляет от мытья шланга. Первые два слоя шланга произведены из ПВХ высокого качества, что позволяет ему сохранять форму, не перекручиваясь.