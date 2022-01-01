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Шланг поливочный Palisad Luxe Professional 67465 3/4" 25 м 4-слойный армированный
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Шланги армированные
    Шланг поливочный Palisad Luxe Professional 67465 3/4" 25 м 4-слойный армированный
    Арт. О00000016758
    Шланг поливочный Palisad Luxe Professional 67465 3/4" 25 м 4-слойный армированный

      Шланг поливочный Palisad Luxe Professional 67465 3/4" 25 м 4-слойный армированный

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. О00000016758

      Характеристики

      Производитель
      		Palisad
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Германия
      Тип шланга
      		армированный
      Диаметр, дюйм
      		3/4
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Шланг поливочный Palisad Luxe Professional 67465 3/4" 25 м  4-слойный армированный служит для полива и орошения садового участка, газона, различных зеленых насаждений. Благодаря полимерному покрытию шланг может использоваться на различных неровных поверхностях. Высокая гладкость исключает деформацию шланга и уменьшает возможные загрязнения, что избавляет от мытья шланга. Первые два слоя шланга произведены из ПВХ высокого качества, что позволяет ему сохранять форму, не перекручиваясь.