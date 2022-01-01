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PALISAD 65276 Набор д/подключения шланга латунь
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Фитинги для шлангов и систем полива
    PALISAD 65276 Набор д/подключения шланга латунь
    Арт. X19031850149
    PALISAD 65276 Набор д/подключения шланга латунь

      PALISAD 65276 Набор д/подключения шланга латунь

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X19031850149

      Характеристики

      Производитель
      		Palisad
      Наличие резьбы
      		Нет
      Количество в упаковке, шт
      		4
      Материал
      		латунь
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Поливочный набор из 4-х предметов, латунный PALISAD 65276 предназначен для подключения шланга 3/4 к системе полива: 1.  Распылитель, материал латунь. Благодаря регулируемой форсунке, имеет три режима полива: жесткая струя, распыление типа «туман», конусное распыление, что позволяет выбрать наиболее подходящий режим для любого типа посадок, а также для очистки. 2.  Быстросъемный соединитель 3/4", материал латунь. Надевается на шланг. Позволяет быстро и многократно подсоединять/отсоединять шланг к системе полива через адаптер-переходник. 3.  Быстросъемный соединитель 3/4" с функцией «аквастоп», материал латунь. Надевается на шланг. Позволяет быстро и многократно подсоединять/отсоединять распылитель к шлангу. За счет функции «аквастоп» подача напора автоматически прекращается при отсоединении распылителя от шланга, и возобновляется при подсоединении. 4.  Адаптер-переходник 1/2" - 3/4", внутренняя резьба, материал латунь. Накручивается на магистральный отвод водопровода соответствующего диаметра. Совместим со всеми элементами системы полива «PALISAD» и «PALISAD LUXE». Комплектация:
        • Наконечник поливочный регулируемый;
        • Быстросъемный соединитель 1/2 " с аквастопом;
        • Быстросъемный соединитель 1/2";
        • Адаптер-переходник 1/2"3/4".