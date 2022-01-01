PALISAD 65276 Набор д/подключения шланга латунь

Наконечник поливочный регулируемый;

Быстросъемный соединитель 1/2 " с аквастопом;

Быстросъемный соединитель 1/2";

Адаптер-переходник 1/2"3/4".

Поливочный набор из 4-х предметов, латунный PALISAD 65276 предназначен для подключения шланга 3/4 к системе полива: 1. Распылитель, материал латунь. Благодаря регулируемой форсунке, имеет три режима полива: жесткая струя, распыление типа «туман», конусное распыление, что позволяет выбрать наиболее подходящий режим для любого типа посадок, а также для очистки. 2. Быстросъемный соединитель 3/4", материал латунь. Надевается на шланг. Позволяет быстро и многократно подсоединять/отсоединять шланг к системе полива через адаптер-переходник. 3. Быстросъемный соединитель 3/4" с функцией «аквастоп», материал латунь. Надевается на шланг. Позволяет быстро и многократно подсоединять/отсоединять распылитель к шлангу. За счет функции «аквастоп» подача напора автоматически прекращается при отсоединении распылителя от шланга, и возобновляется при подсоединении. 4. Адаптер-переходник 1/2" - 3/4", внутренняя резьба, материал латунь. Накручивается на магистральный отвод водопровода соответствующего диаметра. Совместим со всеми элементами системы полива «PALISAD» и «PALISAD LUXE». Комплектация: