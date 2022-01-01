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PALISAD 65720 Адаптер внутренняя резьба 1/2"-3/4"
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Фитинги для шлангов и систем полива
    PALISAD 65720 Адаптер внутренняя резьба 1/2"-3/4"
    Арт. X19031850150
    PALISAD 65720 Адаптер внутренняя резьба 1/2"-3/4"
    PALISAD 65720 Адаптер внутренняя резьба 1/2"-3/4"
      PALISAD 65720 Адаптер внутренняя резьба 1/2"-3/4"
      PALISAD 65720 Адаптер внутренняя резьба 1/2"-3/4"

      PALISAD 65720 Адаптер внутренняя резьба 1/2"-3/4"

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X19031850150

      Характеристики

      Производитель
      		Palisad
      Наличие резьбы
      		Да
      Тип резьбы
      		внутренняя
      Диаметр трубы/крана, дюйм
      		1/2, 3/4
      Материал
      		пластик
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Адаптер пластмассовый, 1/2"-3/4", внутренняя резьба PALISAD
        • Адаптер изготовлен из ударопрочной ABS-пластмассы. 
        • Укомплектован переходником, позволяющим присоединять поливочную систему к кранам диаметрами 1/2” и 3/4”, с другой стороны адаптера – штуцер (быстросъемное соединение). 
        • Штуцерный выход адаптера совместим со всеми элементами поливочной системы PALISAD.