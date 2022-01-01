PALISAD 65720 Адаптер внутренняя резьба 1/2"-3/4"
Арт. X19031850150
Характеристики
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Производитель
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Наличие резьбы
|Да
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Тип резьбы
|внутренняя
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Диаметр трубы/крана, дюйм
|1/2, 3/4
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Материал
|пластик
- Адаптер пластмассовый, 1/2"-3/4", внутренняя резьба PALISAD
- Адаптер изготовлен из ударопрочной ABS-пластмассы.
- Укомплектован переходником, позволяющим присоединять поливочную систему к кранам диаметрами 1/2” и 3/4”, с другой стороны адаптера – штуцер (быстросъемное соединение).
- Штуцерный выход адаптера совместим со всеми элементами поливочной системы PALISAD.