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PALISAD 66155 Коннектор с внутрен.резьбой 3/4" б/с
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Фитинги для шлангов и систем полива
    PALISAD 66155 Коннектор с внутрен.резьбой 3/4" б/с
    Арт. X19031850129
    PALISAD 66155 Коннектор с внутрен.резьбой 3/4" б/с

      PALISAD 66155 Коннектор с внутрен.резьбой 3/4" б/с

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X19031850129

      Характеристики

      Производитель
      		Palisad
      Наличие резьбы
      		Да
      Тип резьбы
      		внутренняя
      Диаметр трубы/крана, дюйм
      		3/4
      Материал
      		пластик
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Быстросъемный соединитель PALISAD 66155 с внутренней резьбой изготовлен из ударопрочной ABS-пластмассы. 
        • Посадочный диаметр для крана 3 4”. 
        • Соединительный элемент поливочной системы совместим со всеми адаптерами, переходниками-соединителями, тройниками, а также с наборами поливочной системы PALISAD.